France – Colombie : Deschamps confirme les rotations, Mbappé sur le banc

La dernière fenêtre internationale avant les listes de convocations pour le Mondial 2026 touche à sa fin ce dimanche à Landover. Didier Deschamps a annoncé de nombreux changements par rapport au onze qui a battu le Brésil jeudi. Mbappé, pas encore à 100 % après un mois de blessure, débutera vraisemblablement sur le banc — à un but du record de Giroud.

Un laboratoire grandeur nature avant les listes mondiales

Deschamps l’a dit clairement en conférence de presse : « C’est le moment de faire des rotations. Je veux revoir le maximum de joueurs sur le terrain. » La logique est simple. C’est la dernière occasion d’observer des joueurs en compétition avant de remettre les convocations officielles pour le Mondial de la CONCACAF, prévu du 11 juin au 19 juillet. Ceux qui n’entrent pas sur le terrain ce dimanche devront attendre plusieurs mois pour se rappeler au bon souvenir du sélectionneur.

Contre le Brésil jeudi à Foxborough, les Bleus avaient aligné leur équipe-type. Victoire 2-1, à dix contre onze à partir de la 55e minute. Pour la Colombie, le casting sera différent.

Mbappé sur le banc, Doué incertain, Rabiot forfait probable

Kylian Mbappé devrait débuter sur le banc. Le capitaine de l’équipe de France sort de près d’un mois d’absence pour une entorse au genou gauche. Deschamps ne prend pas de risque inutile. L’objectif est de lui donner du temps de jeu en fin de match, histoire de garder du rythme sans le surexposer. Mbappé compte 56 buts en sélection, à un seul du record absolu d’Olivier Giroud. Le record peut attendre dimanche — ou pas.

Adrien Rabiot est incertain. Le milieu de terrain a reçu un coup au genou et n’a pas participé à l’entraînement de samedi par précaution. Sa présence dans le groupe pour le match reste en suspens.

Désiré Doué, lui, va mieux. Le jeune attaquant avait ressenti une douleur à une côte, mais Deschamps a confirmé qu’il s’est entraîné samedi. Sa participation est possible.

Le duel Theo Hernandez – Digne au poste de latéral gauche

Une des questions ouvertes dans ce match concerne le couloir gauche. Theo Hernandez et Lucas Digne se disputent la place de latéral. Le premier est généralement titulaire, mais les rotations annoncées par Deschamps ouvrent la porte à Digne, qui cherche à convaincre avant la liste finale. Ce type de duel interne, difficile à trancher sur les entraînements seuls, se règle souvent lors de matches amicaux comme celui-ci.

Northwest Stadium, une enceinte hors plan Coupe du Monde

Le match se joue au Northwest Stadium de Landover, dans le Maryland — le stade des Washington Commanders en NFL. Une précision qui a son importance : cette enceinte ne figure pas parmi les sites officiels de la Coupe du Monde 2026. Les Bleus y jouent un match amical, pas une répétition générale sur un terrain qu’ils retrouveront en juin.

Les stades retenus pour le Mondial dans la région sont différents. MetLife Stadium, à New Jersey, accueillera notamment la finale. Ce détail mis à part, les conditions de jeu — la chaleur, le gazon synthétique ou naturel selon les sites, le décalage horaire — restent des paramètres utiles à tester pour n’importe quelle équipe qui se prépare.

La Colombie après une défaite frustrante

Les Cafeteros arrivent à Landover après une défaite 2-1 contre la Croatie, jeudi à Orlando. James Rodríguez, capitaine et référence technique de l’équipe, a livré une prestation effacée. C’est un signal d’alerte pour un joueur qui restera déterminant dans le jeu colombien, à condition d’être dans son meilleur état.

La Colombie avait pourtant terminé troisième des qualifications CONMEBOL pour le Mondial, derrière l’Argentine et l’Uruguay, avec une série de neuf matchs sans défaite avant la trêve actuelle. Luis Díaz, ailier de Liverpool, reste l’élément le plus imprévisible de ce collectif. Face à une défense française remaniée, les transitions rapides des Colombiens peuvent faire des dégâts.

Ce France – Colombie a donc deux visages. Pour les joueurs habituels des Bleus, c’est une soirée de rotation. Pour ceux qui cherchent leur place dans la liste mondiale, c’est peut-être la dernière carte à jouer avant que Deschamps ne ferme son carnet de notes.