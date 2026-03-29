France – Colombie : où voir le match, et Mbappé peut-il battre le record de Giroud ?

Trois jours après avoir battu le Brésil (2-1) à dix contre onze, les Bleus affrontent la Colombie ce dimanche à Landover, dans le Maryland. Coup d’envoi à 3 heures du matin, heure de Paris. Kylian Mbappé, qui compte 56 buts en sélection, peut dépasser Olivier Giroud au tableau des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. La Colombie, troisième des qualifications sud-américaines, n’est pas là pour faire de la figuration.

Un succès de prestige contre le Brésil, mais des failles défensives

Jeudi soir à Nashville, la France a tenu bon face à la Seleção malgré l’expulsion d’un joueur à la 55e minute. Une performance collective plutôt rassurante, même si le secteur défensif a laissé à désirer. Sept victoires en huit matchs : le bilan reste solide avant la Coupe du Monde 2026, qui se jouera précisément sur ce sol américain.

Ce qui a davantage retenu l’attention, c’est le fonctionnement du quatuor offensif. Ekitike, Olise, Dembélé et Mbappé ont montré une vraie complémentarité. Les combinaisons se sont enchaînées, les espaces se sont créés. Didier Deschamps a peut-être trouvé son schéma préférentiel en attaque pour le Mondial.

Mbappé à un but du record absolu

Le chiffre circule depuis jeudi : Kylian Mbappé a inscrit son 56e but sous le maillot bleu contre le Brésil. Olivier Giroud en compte 57, record historique de l’équipe de France. Un seul but sépare donc Mbappé du sommet.

Va-t-il marquer ce dimanche contre la Colombie ? La question est forcément dans toutes les têtes. À 26 ans, avec encore plusieurs années devant lui en sélection, le capitaine des Bleus aurait de toute façon largement le temps de dépasser ce record d’ici au Mondial. Mais le faire lors de cette tournée américaine, sur les terrains où se jouera la compétition dans un an, aurait une certaine logique.

Pour suivre les statistiques complètes de Mbappé en sélection, la Fédération française de football met à jour ses données après chaque rencontre.

Sur quelle chaîne voir France – Colombie ?

Le match est diffusé en clair sur TF1, avec un coup d’envoi à 21h, heure locale à Landover — soit 3h du matin en France métropolitaine. Pour ceux qui préfèrent dormir, le replay sera disponible sur la plateforme TF1+.

La Colombie : pas une équipe à négliger

Les Cafeteros ont perdu contre la Croatie (2-1) lors de leur premier match de cette trêve internationale. Un résultat décevant, mais qui ne résume pas le niveau réel de cette équipe. La Colombie a terminé troisième des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du Monde, derrière l’Argentine et l’Uruguay. Elle restait sur une série de neuf matchs sans défaite avant d’affronter la Croatie.

L’équipe dispose de joueurs expérimentés en Liga et en Premier League. James Rodríguez, à 33 ans, conserve une influence certaine dans l’organisation du jeu. Luis Díaz, ailier de Liverpool, reste l’une des menaces offensives les plus constantes du continent. Ce ne sera pas un match de préparation tranquille.

Enjeux pour Deschamps avant le Mondial

Ces deux matchs américains — contre le Brésil jeudi, contre la Colombie dimanche — ont une valeur de test grandeur nature. Les Bleus jouent sur les terrains et dans les conditions climatiques qu’ils retrouveront lors du tournoi. Le fuseau horaire, la chaleur, les déplacements : tout cela fait partie de la préparation.

Deschamps devrait faire tourner son effectif pour ce deuxième match. Certains joueurs moins utilisés contre le Brésil pourraient recevoir du temps de jeu. Le calendrier complet des matchs de préparation de l’équipe de France est disponible sur le site de l’UEFA.

Ce France – Colombie est aussi l’occasion d’observer comment le bloc défensif se comporte face à une équipe physiquement différente du Brésil. Les Cafeteros pressent haut et jouent vite en transition. Un vrai test pour une arrière-garde qui a montré des failles jeudi.

Si Mbappé marque, le record tombe. Si la défense tient, Deschamps peut commencer à dessiner son équipe type. Deux bonnes raisons de rester éveillé jusqu’à 3 heures du matin — ou de régler son réveil pour regarder le replay dimanche matin.