France-Colombie (3-1) : doublé de Doué, Thuram enfin buteur, les Bleus rentrent d’Amérique sans une égratignure

Deux matchs, deux victoires, zéro problème. L’équipe de France a conclu sa tournée américaine ce dimanche à Landover, en battant la Colombie 3-1, trois jours après avoir dominé le Brésil sur le même score. Désiré Doué a inscrit ses deux premiers buts en sélection, Marcus Thuram a mis fin à une disette de deux ans et demi, et Rayan Cherki a fait le show depuis le banc avant d’entrer en jeu. Le Mondial démarre le 16 juin.

Un scénario que Deschamps avait écrit à l’avance

La stratégie de Didier Deschamps pour cette trêve internationale était lisible dès le départ : les cadres contre le Brésil, les concurrents contre la Colombie. Ce dimanche, c’est donc le second groupe qui prenait possession de l’équipe, avec la mission implicite de bousculer les certitudes du sélectionneur. Samba dans les buts, Kalulu et Lacroix en défense centrale, Akliouche et Zaïre-Emery au milieu, Cherki et Doué sur les ailes, Thuram seul en pointe. Une équipe B sur le papier, qui a joué comme une équipe A pendant 77 minutes.

Le premier but arrive à la 30e minute. Doué frappe à l’entrée de la surface, le défenseur colombien Munoz dévie le ballon, et Montero ne peut rien faire. Un but un peu chanceux ? Peut-être. Doué s’en fiche : il attendait ça depuis ses débuts en sélection, et le soulagement sur son visage en dit long. Rayan Cherki, passeur décisif sur l’action, ressort lui aussi ragaillardi de ce match.

Thuram, enfin

Onze minutes plus tard, Marcus Thuram marquait de la tête sur un centre de Magnès Akliouche. Son troisième but en équipe de France, après une période de vaches maigres : il n’avait plus inscrit un seul but en Bleu depuis novembre 2023, face à Gibraltar. Deux ans et demi de disette malgré une implication constante, des courses à contre-courant, des efforts défensifs jamais comptabilisés dans une statistique. Ce but-là, il le méritait.

À la 56e minute, Thuram se transformait en passeur décisif, offrant à Doué un face-à-face facile à conclure. Deuxième but pour le Parisien, large sourire inclus. «Il y a beaucoup beaucoup de fierté. On a fait deux très bons matchs de préparation», a-t-il dit au micro de TF1 après la rencontre.

La Colombie réduit le score, Mbappé entre sous les acclamations

Campaz a sauvé l’honneur colombien à la 77e minute d’une frappe du gauche sèche et bien placée. Un but qui animait les dernières minutes sans jamais mettre en danger le résultat français. Dans la foulée, Kylian Mbappé entrait sur la pelouse. Le stade de Landover, majoritairement acquis aux Cafeteros, l’a tout de même accueilli avec une clameur particulière. Certaines réputations traversent les frontières sans visa.

Côté remplaçants, Cherki est ressorti du match avec le sourire d’un gamin qui revient d’un voyage scolaire. «Super. Franchement, on s’est bien amusés avec les copains», glissait-il en zone mixte. Sur le fond, il était plus sérieux : «On est très satisfaits. Sur le plan cohésion, c’est magnifique. On a un groupe jeune, qui vit bien.» Le message est passé.

Ce que cette tournée dit du groupe

Battre le Brésil et la Colombie en quatre jours en faisant tourner l’effectif, sans blessure majeure : c’est exactement ce que Deschamps voulait. Doué rejoint la liste des buteurs en Bleu. Thuram retrouve le chemin des filets. Akliouche confirme sa progression. La Fédération française de football peut difficilement espérer mieux à onze semaines du Mondial.

Cherki avait déjà la tête à juin : «On sait que c’était que deux matchs pour répéter nos gammes. On l’a très bien fait. On est impatients.» Premier match de poule contre le Sénégal le 16 juin à Kansas City. La Coupe du monde commence dans 78 jours.

Fiche technique

Match amical. Colombie – France : 1-3 (Landover, Maryland, 29 mars 2026). Buts : Doué (30′, 56′), Thuram (41′) pour la France ; Campaz (77′) pour la Colombie. Arbitre : M. Rivas.

France : Samba – Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne – Akliouche (Kolo Muani, 63′), Zaïre-Emery (Camavinga, 63′), Kanté (cap), Doué (Ekitike, 63′) – Cherki (Olise, 78′) – Thuram (Mbappé, 78′). Sélectionneur : Deschamps.