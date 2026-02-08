PSG – OM : treize joueurs du Classique déjà en route vers le Mondial 2026

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, prévu le 8 février 2026, dépasse largement le cadre de la Ligue 1. Sur la pelouse du Parc des Princes, pas moins de treize joueurs devraient fouler les terrains nord-américains lors de la Coupe du monde cet été. Un Classique aux allures de répétition générale pour le plus grand rendez-vous du football mondial.

Côté PSG : un réservoir tricolore et des talents internationaux

Le Paris Saint-Germain fournit à lui seul un contingent impressionnant de futurs mondialistes. Et c’est d’abord l’équipe de France qui en profite. Ousmane Dembélé, dont le statut de titulaire chez les Bleus ne fait plus débat, sera l’une des armes offensives de Didier Deschamps au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Sa capacité à éliminer sur un dribble, à accélérer dans les petits espaces, en fait un atout rare sur la scène internationale.

Juste derrière lui dans la hiérarchie, Bradley Barcola s’est imposé comme une évidence. Sa saison en club plaide en sa faveur et sa place dans le groupe des 26 semble acquise, sauf blessure de dernière minute. Le cas de Désiré Doué reste plus nuancé. Le talent est indiscutable, mais quelques pépins physiques et une forme en dents de scie laissent planer le doute. Sera-t-il du voyage ? La réponse dépendra beaucoup de ses performances d’ici mai.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery incarne la nouvelle génération. À seulement vingt ans, il a déjà goûté à l’atmosphère des grands tournois et figure parmi les candidats sérieux pour une place dans l’entrejeu tricolore. Lucas Hernández, champion du monde 2018, apporte quant à lui l’expérience et la fiabilité d’un joueur qui connaît la pression des phases finales.

Le PSG ne nourrit pas uniquement les ambitions françaises. Lee Kang-in, véritable pilier de la sélection sud-coréenne, portera les espoirs de tout un pays lors de ce Mondial 2026. Son intelligence de jeu et sa vision du jeu en font un élément central du projet coréen. Willian Pacho, défenseur central de l’Équateur, complète ce tableau parisien. Régulier en sélection et solide dans les qualifications sud-américaines, il devrait logiquement figurer dans le groupe équatorien.

Côté OM : un patchwork de nations et un joueur à domicile

L’Olympique de Marseille présente un profil différent, presque plus cosmopolite dans sa contribution au Mondial. La tête d’affiche ? Timothy Weah. L’ailier américain vivra un moment unique : disputer une Coupe du monde à domicile. Avec des matchs prévus sur le sol des États-Unis, l’émotion promet d’être particulière pour le fils de George Weah. Son dynamisme sur le flanc et sa capacité à se projeter vers l’avant en font un titulaire probable de la sélection américaine.

Amine Gouiri représentera l’Algérie si les Fennecs valident leur qualification. Cadre offensif de la sélection, il porte une responsabilité croissante dans le jeu algérien. Nayef Aguerd, lui, retrouvera les couleurs du Maroc après le parcours historique de 2022 au Qatar. Le défenseur reste un pilier de la sélection marocaine et sa régularité en club ne fait que renforcer sa position.

Du côté argentin, l’OM envoie deux représentants. Geronimo Rulli, gardien d’expérience, gravite autour du noyau de l’Albiceleste en tant que titulaire potentiel ou doublure de très haut niveau. Leonardo Balerdi, défenseur régulièrement convoqué par Lionel Scaloni, pourrait lui aussi faire partie de l’aventure. Enfin, Amir Murillo défendra les couleurs du Panama, qualifié pour cette édition 2026. Une fierté immense pour un pays qui continue d’écrire son histoire dans le football mondial.

Un Classique qui raconte déjà le Mondial

Treize joueurs, huit sélections différentes, un seul match de Ligue 1. Ce PSG – OM du 8 février donne un avant-goût fascinant de ce que sera le Mondial 2026. Chaque duel, chaque course, chaque geste technique prend une dimension supplémentaire quand on sait que ces mêmes joueurs se retrouveront, quelques mois plus tard, sous d’autres maillots et devant d’autres publics.

Pour les supporters, c’est aussi une occasion rare d’observer ces futurs mondialistes sous un angle différent. Comment Dembélé gère-t-il la pression des grands rendez-vous ? Weah confirme-t-il sa montée en puissance ? Zaïre-Emery est-il prêt pour le plus haut niveau international ? Autant de questions auxquelles ce Classique apportera un début de réponse. Le compte à rebours vers l’été 2026 est bel et bien lancé.