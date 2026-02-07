Coupe du monde 2030 : la FIFA dévoile le nouveau format des éliminatoires pour la zone Concacaf

La FIFA vient de lever le voile sur le chemin que devront emprunter les sélections de la Concacaf pour décrocher leur billet vers le Mondial 2030. Avec au moins six places garanties et une possible septième via un barrage intercontinental, la confédération nord-américaine s’apprête à vivre un cycle qualificatif inédit. Le coup d’envoi est fixé à septembre 2027, juste après la fête du Mondial 2026.

Six places assurées, une septième en discussion

Le Mondial 2026 n’a pas encore débuté que la FIFA prépare déjà la suite. L’instance dirigeante du football mondial a officialisé le format des éliminatoires de la zone Concacaf pour la Coupe du monde 2030, co-organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc. La grande nouvelle ? La Concacaf devrait disposer d’au moins six places qualificatives directes, un chiffre en hausse par rapport aux éditions précédentes.

La FIFA étudie même la possibilité d’accorder une septième place, qui se jouerait lors d’un barrage intercontinental. Une aubaine pour les sélections de la zone, qui verraient leurs chances de participer au rendez-vous planétaire considérablement augmenter. Pour les nations caribéennes et centraméricaines, souvent reléguées au second plan, cette ouverture pourrait changer la donne.

Le Mexique de Rafa Márquez en ligne de mire

Du côté du Mexique, la transition est déjà programmée. Une fois le Mondial 2026 terminé, Javier Aguirre quittera son poste de sélectionneur. C’est Rafael Márquez, légende du football mexicain, qui prendra les rênes de l’équipe nationale pour le cycle 2030. Un choix symbolique qui témoigne de la volonté de la Fédération mexicaine de football de miser sur une figure emblématique pour porter le projet sportif.

Márquez connaît la pression des grandes compétitions. Cinq Coupes du monde en tant que joueur, un passage au FC Barcelone : son CV parle de lui-même. La question qui se pose désormais est simple : saura-t-il transformer son aura de joueur en résultats concrets sur le banc ?

Un calendrier déjà balisé jusqu’en 2030

La Concacaf a précisé que les éliminatoires débuteront en septembre 2027. D’ici là, les sélections de la zone ne resteront pas inactives. Deux compétitions majeures rythmeront le calendrier : la Concacaf Gold Cup, programmée en 2027 puis en 2029, et la Concacaf Nations League, dont les éditions 2026-2027 et 2028-2029 serviront de terrain de préparation.

Ces tournois ne seront pas de simples répétitions générales. La Nations League, en particulier, a gagné en prestige ces dernières années. Elle offre aux sélections un cadre compétitif régulier, loin des matchs amicaux sans enjeu qui ponctuaient autrefois les trêves internationales. Pour les joueurs évoluant en Europe ou en MLS, ces rendez-vous représentent des opportunités de se montrer avant le lancement des qualifications.

Un format élargi qui redistribue les cartes

L’augmentation du nombre de places qualificatives pour la Concacaf s’inscrit dans une tendance globale. Depuis le passage à 48 équipes décidé pour le Mondial 2026, la FIFA a redistribué les quotas entre les confédérations. La zone Concacaf en est l’une des grandes bénéficiaires.

Cette évolution pose une question de fond : l’élargissement dilue-t-il la compétitivité ou permet-il au contraire à des nations émergentes de se révéler sur la scène mondiale ? L’exemple du Canada, qualifié pour le Mondial 2022 après 36 ans d’absence, montre que des surprises restent possibles quand les portes s’entrouvrent. Des sélections comme le Panama, le Costa Rica ou la Jamaïque pourraient profiter de ce nouveau format pour s’installer durablement parmi les participants réguliers.

Le chemin vers 2030 est désormais tracé. Reste à savoir quelles équipes sauront l’emprunter avec succès, dans une zone Concacaf où la hiérarchie n’a jamais été aussi incertaine. Les États-Unis, le Mexique et le Canada partiront favoris, mais la Concacaf a souvent réservé des surprises à ceux qui pensaient que les jeux étaient faits d’avance.