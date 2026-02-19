Messi et Inter Miami lancent leur saison MLS avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire

La saison MLS 2026 débute ce samedi 21 février, et tous les regards se tournent vers Lionel Messi. À 38 ans, l’Argentin repart à la conquête d’un deuxième titre consécutif avec Inter Miami, champion en titre. Mais une blessure musculaire contractée en préparation vient planer sur ses débuts — et surtout sur sa participation au Mondial qui s’ouvre dans à peine quatre mois.

Le champion remet son titre en jeu

Inter Miami ouvre sa campagne en déplacement face au Los Angeles FC, au Los Angeles Memorial Coliseum. Une affiche d’entrée qui ne laisse rien au hasard : le club floridien est désormais la référence de la ligue nord-américaine, et tout le monde l’a bien compris.

Soulever la MLS Cup 2025 a transformé le statut du club. Il ne s’agit plus d’une équipe qui surprend — c’est une équipe qu’on cible. Javier Mascherano, le coach, a d’ailleurs été limpide avant le coup d’envoi : l’objectif n’est pas simplement de conserver le titre en MLS, mais aussi de franchir un palier dans les compétitions continentales où Miami est resté sur sa faim ces dernières saisons.

Le vestiaire ne manque pas d’arguments. Rodrigo De Paul, Luis Suárez, et bien sûr Messi forment un trio d’expérience que peu d’équipes dans la ligue peuvent se permettre d’aligner. La MLS continue de grandir en termes d’investissements et d’exposition internationale — et Miami en est aujourd’hui l’ambassadeur le plus visible.

Une blessure qui tombe au pire moment

C’est là que le tableau se complique. Lors d’un match de préparation face au Barcelona SC en Équateur, Messi a ressenti une élongation au niveau de l’isquio-tibial gauche. Une blessure musculaire, classée légère, mais suffisamment sérieuse pour que le club prenne ses précautions.

Le 11 février, il n’était pas sur le terrain lors de l’entraînement collectif. Des examens complémentaires ont confirmé le diagnostic. Son retour à l’entraînement sera progressif, dicté par son évolution clinique. Aucun délai précis n’a été communiqué.

Mesure de prudence supplémentaire : le dernier match amical de préparation contre Independiente del Valle, prévu le 13 février à Porto Rico, a été repoussé au 26. On ne prend pas de risque avec le capitaine. Ce serait incompréhensible de faire l’inverse.

Chaque match de MLS compte désormais double

C’est le paradoxe de cette saison particulière. Pour Messi, chaque minute passée sur un terrain de MLS devient une répétition générale pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada à partir de juin. L’Argentine de Messi sera là pour défendre sa couronne mondiale conquise au Qatar en 2022.

Rien n’est encore officiel — Messi n’a pas confirmé publiquement sa présence dans la Selección pour ce Mondial. Mais la réalité sportive semble dessiner ce scénario presque inévitablement. Si son corps répond, il sera là.

C’est pourquoi chaque décision médicale, chaque choix de gestion du temps de jeu au sein de l’effectif de Miami, chaque séance d’entraînement, prend une dimension supplémentaire. La gestion de Messi en 2026 sera un exercice d’équilibriste permanent pour le staff d’Inter Miami.

Une préparation en demi-teinte

La tournée sud-américaine de préparation a livré un bilan contrasté : une victoire 2-1 contre l’Atlético Nacional, un nul 2-2 contre le Barcelona SC, et une défaite sèche 3-0 face à l’Alianza Lima. Des ajustements tactiques restent clairement à trouver avant que la saison ne prenne de la vitesse.

Ce n’est pas forcément alarmant — la préparation est faite pour ça. Mais la blessure de Messi en a été le principal enseignement, et elle rythme désormais toute la réflexion autour du champion en titre. Pour Inter Miami, 2026 s’annonce comme l’année de tous les défis, à condition de garder son joueur clé en bonne santé.

La vraie question, celle que tous les fans d’Argentine et de football mondial se posent déjà : Messi sera-t-il prêt pour juin ? La réponse se construira, semaine après semaine, sur les pelouses de MLS. Chaque match compte. Chaque récupération aussi.