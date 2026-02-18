Di María de retour en sélection ? La rumeur qui agite l’Argentine avant le Mondial 2026

À quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’Argentine tient peut-être son coup de théâtre. Angel Di María, retraité international depuis l’été 2024, serait activement sollicité pour effectuer un retour en Albiceleste. Une perspective qui change tout, y compris pour Lionel Messi, dont la participation au tournoi reste elle aussi incertaine.

Fillol allume la mèche

Tout est parti d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Ubaldo Fillol, gardien légendaire du sacre argentin de 1978. Dans ce message, il affirme avoir été informé que « le staff technique et certains joueurs s’entretiennent avec Di María pour qu’il revienne ». Sa conclusion est directe : « C’est une intuition. Je pense qu’ils vont le convaincre de jouer le prochain Mondial. »

Ce n’est pas anodin venant d’un homme de son standing. Fillol n’est pas du genre à alimenter les rumeurs sans fondement. Et le timing de sa sortie, à quelques mois du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, donne du poids à ses mots.

Pourquoi Di María manquerait à l’Argentine

Angel Di María a raccroché avec la sélection après la Copa America 2024, au sommet de sa légende. Deux Coupes du monde jouées en finale, une gagnée au Qatar avec un rôle décisif contre la France, six Copa Americas, les JO de Pékin en 2008… Son palmarès avec l’Albiceleste est exceptionnel. 145 sélections, 31 buts entre 2008 et 2024.

Sa décision de s’arrêter était compréhensible. « J’ai complété un cycle », avait-il expliqué, laissant la place à une nouvelle génération. Mais voilà que la réalité du terrain complique ce beau discours d’adieu.

Un Di María étincelant à Rosario Central

Après une dernière saison à Benfica et une participation au Mondial des clubs 2025, le natif de Rosario est rentré au bercail. À 38 ans, il évolue désormais dans les rangs de Rosario Central, son club de cœur. Et ce que l’on observe dépasse les attentes les plus optimistes.

22 matchs disputés, 10 buts, 4 passes décisives en Liga Profesional et Copa Argentina. Des chiffres qui feraient rougir bien des titulaires de 25 ans. Fillol lui-même admet avoir été surpris : « Je pensais qu’il était comme n’importe quel ancien joueur revenu finir sa carrière au pays. Mais Di María est splendide. »

Plus frappant encore, le champion du monde 1978 le compare directement à Messi dans sa forme actuelle, avec une petite pique à la MLS : « Leo évolue dans un championnat peu compétitif. Le football argentin, lui, ne vous fait aucun cadeau. » Di María s’y impose pourtant avec vitesse, percussion et efficacité.

L’effet domino sur Messi

C’est là que la situation prend une dimension particulière. Lionel Messi n’a toujours pas confirmé sa présence au Mondial 2026. Selon plusieurs sources proches de la sélection, le sélectionneur Lionel Scaloni nourrirait des interrogations sur l’état physique de certains cadres. La présence de Di María dans le groupe pourrait peser dans la balance.

Les deux hommes partagent une complicité construite sur quinze ans de vestiaire commun. Si le retour de l’ailier se confirme, il est raisonnable de penser que cela faciliterait la décision de Messi. Les champions ne disparaissent pas facilement quand la porte reste entrouverte.

Un retour crédible, pas une utopie

Rappelons que Di María avait lui-même envisagé l’hypothèse d’un Mondial 2026 avant de finalement annoncer sa retraite internationale. L’idée n’est donc pas venue de nulle part. À condition que son niveau physique tienne jusqu’en juin — ce que ses performances actuelles semblent confirmer — rien n’est définitivement fermé.

L’Argentine championne du monde débarquera au Mondial 2026 avec des ambitions de confirmation. Avec ou sans Di María, la machine Albiceleste tourne. Mais avec lui, elle aurait quelque chose en plus : l’expérience d’un homme qui sait exactement ce que ça coûte de soulever ce trophée.