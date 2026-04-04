LEGO lance neuf sets Coupe du monde 2026 avec Messi, Ronaldo, Mbappé et Vini Jr.

LEGO vient d’ouvrir les précommandes de neuf sets sur le thème du Mondial 2026. La collection tourne autour de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec deux pièces maîtresses à 80 dollars pièce et un set collector à 200 dollars. Mbappé et Vinicius Jr. font également leur apparition en mini-figurines. Expédition prévue le 1er mai, soit six semaines avant le coup d’envoi du tournoi le 11 juin.

Les deux sets Legend : Messi et Ronaldo en grande statuette

Les deux sets phares de la collection sont les « Legend Edition » consacrés à Messi et Ronaldo. Même format, même prix — 80 dollars l’unité —, mais des détails bien distincts.

Le set Messi compte 958 pièces et dépasse les 30 cm une fois assemblé. Il propose deux modes de construction : la célébration iconique du joueur, bras tendus vers le ciel, ou une pose en action avec le ballon. Le set Ronaldo est légèrement plus compact — 854 pièces, autour de 26 cm — avec là aussi deux options : la fameuse pose « Siuuu » ou un retourné acrobatique. Pour les fans de l’un ou l’autre, ces statuettes sont pensées pour l’exposition, pas pour rester dans un tiroir.

Le set Célébration Messi : 1 427 pièces à suspendre au mur

Le produit le plus ambitieux de la gamme est le set Messi Célébration, vendu 200 dollars. Avec 1 427 pièces et plus de 38 cm de hauteur, c’est le seul set conçu pour être accroché — pas posé sur une étagère. Une solution utile quand l’espace vient à manquer. C’est aussi, objectivement, la pièce la plus spectaculaire de la collection.

Six sets à moins de 30 dollars : Mbappé et Vini Jr. en mini-figurines

Le reste de la gamme est plus accessible. Six sets supplémentaires, tous à 30 dollars ou moins, complètent la collection « Soccer Highlights ». On y trouve des mini-figurines de Messi, Ronaldo, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. — les quatre joueurs les plus attendus du Mondial. LEGO a aussi sorti deux sets exclusifs à son propre site : un maillot officiel de l’équipe nationale américaine et l’emblème officiel de la FIFA World Cup 2026.

Ces six sets ne sont pas en reste : pour quiconque veut une mini-figurine de Mbappé sur son bureau avant le début du tournoi, c’est probablement la seule façon légale d’y parvenir.

Où précommander et quand s’attendre à recevoir les sets

Les neuf sets sont disponibles en précommande sur le site officiel de LEGO et sur Amazon. L’expédition est fixée au 1er mai, ce qui laisse environ six semaines pour assembler son set préféré avant que le Mondial ne commence. Les sets exclusifs — le maillot américain et l’emblème FIFA — ne sont disponibles que sur le site LEGO.

Aucune information n’a encore filtré sur une disponibilité spécifique pour le marché français, les prix affichés étant en dollars américains. Il est probable que les équivalents en euros soient légèrement supérieurs selon les canaux de distribution locaux.