Coupe du monde 2026 : les supporters français n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada

Les Français font partie des ressortissants de 70 pays qui peuvent entrer au Canada sans visa traditionnel depuis mars 2026. Pour les supporters qui prévoient de rejoindre Toronto, Vancouver ou Montréal cet été, la procédure se résume à une autorisation électronique de voyage — l’AVE — à obtenir en ligne avant de monter dans l’avion. Voici ce qu’il faut savoir avant de réserver.

L’AVE, pas un visa mais une formalité obligatoire

Attention, « sans visa » ne veut pas dire « sans rien faire ». Les ressortissants français doivent obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) avant de prendre leur vol vers le Canada. La démarche se fait en ligne sur le site officiel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, coûte 7 dollars canadiens (environ 5 euros) et prend généralement quelques minutes à obtenir. L’AVE est liée au passeport et valable cinq ans.

Ce dispositif existe depuis plusieurs années pour les voyageurs européens, mais le Canada a étendu le programme à 70 pays en mars 2026, en intégrant notamment des nations d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est via un régime « voyageur connu » lié aux antécédents de visa américain ou canadien.

Trois villes canadiennes accueillent des matchs

Le Canada co-organise le Mondial avec les États-Unis et le Mexique. Trois stades sont prévus pour des rencontres de phase de groupes et au-delà : BMO Field à Toronto, BC Place à Vancouver et le Stade olympique de Montréal. Le tournoi démarre le 11 juin 2026 avec une finale prévue le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.

Les matchs impliquant des équipes européennes se disputeront en partie sur sol canadien. Les supporters français qui envisagent plusieurs rencontres ont donc potentiellement intérêt à croiser les villes hôtes canadiennes et américaines — ce qui implique de vérifier également les formalités d’entrée aux États-Unis, distinctes de l’AVE canadienne. Les ressortissants français bénéficient du programme ESTA côté américain, autre autorisation électronique à obtenir séparément sur le site officiel de la douane américaine.

Vols et logements : anticiper dès maintenant

Toronto est la principale porte d’entrée aérienne avec l’aéroport Pearson (YYZ), qui propose des vols directs depuis Paris-CDG avec Air Canada et Air Transat. Vancouver (YVR) est accessible directement depuis Paris également. Montréal (YUL) est la destination la plus proche pour les voyageurs français en termes de décalage horaire — six heures seulement — et son aéroport Pierre-Elliott-Trudeau reçoit de nombreuses rotations depuis la France.

Les tarifs de vol en classe économique Paris-Toronto varient entre 500 et 900 euros aller-retour selon la saison. En juin-juillet, période du Mondial, les prix grimpent sensiblement. La réservation plusieurs mois à l’avance reste la stratégie la plus efficace pour contenir le budget.

Même raisonnement pour l’hébergement : les hôtels proches de BMO Field à Toronto et de BC Place à Vancouver sont déjà sous tension pour les semaines de match. Les fans qui veulent rester dans un périmètre raisonnable des stades ont intérêt à comparer les options maintenant.

Ce que prévoit la FIFA pour les supporters

Des fan zones sont annoncées dans chaque ville hôte. À Toronto, Nathan Phillips Square devrait concentrer les écrans géants et animations officielles. À Vancouver, Jack Poole Plaza est pressentie pour accueillir la zone officielle. Ces espaces permettront de suivre les matchs joués ailleurs dans le monde sans billet de stade.

Les billets pour les matchs canadiens sont disponibles via la billetterie officielle de la FIFA. Les phases de vente se succèdent depuis 2024 et les places en tribune populaire se font de plus en plus rares, notamment pour les rencontres des équipes européennes attendues à Toronto.

Un détail à ne pas négliger : la couverture santé

Le Canada n’a pas d’accord de réciprocité de soins avec la France. Contrairement à un déplacement dans l’espace Schengen, une consultation médicale au Canada peut coûter plusieurs centaines d’euros sans assurance voyage. Pour un séjour de deux semaines cet été, une couverture voyage incluant les soins médicaux est indispensable — ce n’est pas optionnel.

Les ressortissants français peuvent aussi vérifier leur couverture auprès de leur carte bancaire haut de gamme, certaines incluant une assistance médicale à l’étranger, mais les plafonds sont souvent insuffisants pour une hospitalisation nord-américaine.

La Coupe du monde 2026 au Canada débute le 11 juin. La liste des matchs par stade est consultable sur le site officiel de la FIFA.