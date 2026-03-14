Coupe du monde 2026 en danger : cartels mexicains, tensions USA-Iran et diplomatie explosive menacent la FIFA

Le compte à rebours est lancé. Dans 90 jours, la Coupe du monde 2026 doit s’ouvrir au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Mais entre la situation sécuritaire à Guadalajara, le retrait annoncé de l’Iran et les tensions diplomatiques entre pays hôtes, la FIFA jongle avec des dossiers brûlants bien au-delà des terrains de football.

Guadalajara sur le fil du rasoir

Le 22 février 2026, Guadalajara a fait la une des médias du monde entier. Ce jour-là, Nemesio Oseguera Cervantes, chef d’un cartel mexicain, a été arrêté dans la capitale du Jalisco. La ville a connu plusieurs jours de violences dans certains quartiers et municipalités voisines, provoquant une onde de choc jusqu’aux bureaux de la FIFA.

La réaction ne s’est pas fait attendre. World Aquatics a annulé sa Coupe du monde de plongeon prévue au Mexique, les délégations participantes refusant de s’y rendre. Guadalajara accueille pourtant quatre matchs de phase de groupes et les play-offs de qualification pour le Mondial.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré que toutes les garanties de sécurité sont réunies. Gianni Infantino, président de la FIFA, l’a soutenue publiquement : « J’ai eu une excellente conversation avec la présidente du Mexique. Je réitère notre pleine confiance dans le pays hôte et nous sommes impatients qu’il organise tous les matchs prévus. » Selon des sources proches du dossier, le Mexique a formellement garanti la sécurité de tous les participants.

L’Iran se retire, l’Irak est bloqué au sol

Le conflit armé entre les États-Unis et l’Iran a rattrapé la compétition. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a déclaré que la sélection ne participerait pas au Mondial 2026, alors que ses trois matchs de poule sont programmés sur le sol américain. « Après que le gouvernement corrompu a tué notre leader, il n’y a pas de conditions nous permettant de participer au Mondial », a-t-il déclaré, cité par l’agence DPA.

Donald Trump a réagi sur Truth Social en affirmant que l’Iran est « bienvenu » au Mondial, tout en conseillant à la sélection de ne pas venir « pour sa propre sécurité ». La participation de l’Iran reste officiellement non confirmée à ce jour.

L’Irak, lui, se bat contre un autre problème : l’espace aérien du Moyen-Orient est partiellement fermé. La fédération irakienne a publié un communiqué le 4 mars 2026 expliquant que son sélectionneur Graham Arnold ne peut pas quitter les Émirats arabes unis, et que plusieurs joueurs professionnels sont bloqués faute de visa, les ambassades de la région étant fermées. L’Irak doit disputer ses play-offs à Monterrey contre le vainqueur du match Jamaica-Nouvelle-Calédonie. La Secretaria de Relaciones Exteriores mexicaine a contacté la fédération irakienne pour tenter de débloquer les visas.

Entre les trois pays hôtes, l’atmosphère est moins festive qu’en 2018

Rappelons que Mexico, Washington et Ottawa avaient présenté leur candidature commune en 2018 sous le slogan « United 2026 ». Huit ans plus tard, l’unité affichée alors prend quelques coups.

À 90 jours du coup d’envoi, le Mexique et les États-Unis ont repris les négociations sur l’ACEUM — le traité de libre-échange nord-américain. Le secrétaire à l’Économie mexicain Marcelo Ebrard et le représentant commercial américain Jamieson Greer ont officialisé une première ronde de discussions bilatérales. Le Canada, de son côté, a déclaré qu’il respectera les termes de l’accord existant.

Côté protocole, la cérémonie d’ouverture au Estadio Banorte de Guadalajara pourrait réunir les trois chefs d’État : Claudia Sheinbaum, Donald Trump et Mark Carney. Sauf que Sheinbaum a refusé d’assister au match d’ouverture entre le Mexique et les États-Unis — et raffléra son billet. Trump n’a pas confirmé sa présence. Carney non plus.

La FIFA maintient pour l’instant sa position : la Coupe du monde 2026 aura lieu comme prévu. Quatre-vingt-dix jours pour résoudre ce que des années de préparation n’ont pas anticipé. Le football a connu pire — mais rarement autant de dossiers ouverts simultanément à si peu de temps du coup d’envoi.