Première mondiale : pourquoi le maillot du Brésil avec Jordan Brand va faire scandale au Mondial 2026 ?

La Confédération brésilienne de football et Jordan Brand ont officialisé jeudi un partenariat inédit : le maillot extérieur du Brésil pour le Mondial 2026 portera le logo Jumpman. C’est la première fois qu’une grande sélection nationale de football arbore la marque de Michael Jordan dans une compétition mondiale. Le maillot domicile jaune reste, lui, une exclusivité Nike. Mais c’est bien le maillot bleu qui va faire parler.

La Seleção ressort ses fantômes de 2002

Le point de départ du design est assumé : l’équipe du Brésil qui a soulevé la Coupe du monde en 2002 au Japon et en Corée. La dernière. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos — cette génération reste gravée dans la mémoire collective du football mondial, et son maillot bleu figure parmi les plus reconnaissables de l’histoire du tournoi.

La collaboration Jordan Brand s’appuie sur l’esthétique de cette époque sans la copier. La veste d’échauffement et le maillot de gardien reprennent les lignes de coupe caractéristiques du début des années 2000, ces découpes autour du col qui descendent sur le torse. « Ce que nous avons fait, c’est fusionner ces deux lignes iconiques », explique Liv Bolung, designer chez Jordan Brand. « L’idée était d’honorer les deux héritages tout en créant quelque chose de nouveau. »

Du basket dans un maillot de foot

Le maillot de gardien est celui qui assume le plus clairement la double identité du projet. Les matières utilisées viennent directement du basketball : du mesh vintage, le genre de tissu qu’on retrouvait sur les maillots NBA dans les années 90. Le short inclus dans la collection reprend le motif en losange que portait Michael Jordan avec les Chicago Bulls. Vert, jaune, bleu — les couleurs brésiliennes s’y glissent pour que tout ça reste cohérent visuellement.

Pour Marquinhos, le défenseur du PSG et cadre de la sélection, cette association n’a rien d’exotique. Paris Saint-Germain collabore avec Jordan Brand depuis 2018, et le capitaine brésilien connaît bien la griffe. Son club, comme le Brésil, tente cette année de décrocher un sixième titre — les Bulls de Jordan en ont gagné six en NBA, le Brésil en a cinq au Mondial.

Un jaguar, une grenouille venimeuse et un anaconda

Le maillot extérieur lui-même part dans une direction différente. Le designer Mackenzie Sam a construit son concept autour d’une idée brésilienne qu’il appelle « la menace de la joie » : quand un joueur brésilien sourit sur le terrain, c’est là qu’il est le plus dangereux. La palette de couleurs et la texture du tissu évoquent trois animaux de la faune brésilienne — le jaguar, la grenouille dendrobate et l’anaconda. La texture linéaire du maillot s’inspire de la peau de ce dernier.

« Il s’agit de célébrer notre ADN, celui de Jordan et celui du Brésil, et d’assembler quelque chose de complètement nouveau pour la Coupe du monde », résume Sam. C’est une façon d’habiller le football avec les codes d’une autre culture visuelle, celle du streetwear et du sport américain, sans perdre l’identité brésilienne.

Gostaram da minha camisa??? Eu gostei muito!!! Dia de gravação especial ontem… Obrigado @Nike por mais um momento incrível e por esta camisa maneira!!! 🤙🏾 pic.twitter.com/jLVq3RnyDL — Ronaldinho (@10Ronaldinho) March 11, 2026

Un pari marketing au bon moment

Le choix du timing n’est pas anodin. Nike, maison mère de Jordan Brand, conserve le maillot domicile jaune — celui que tout le monde regardera lors des matchs à élimination directe si le Brésil va loin. Jordan Brand récupère le maillot extérieur, qui sera porté dans des rencontres peut-être moins décisives, mais qui génère mécaniquement plus d’attention grâce à la nouveauté du partenariat.

Vinicius Jr. et Estêvão, les deux têtes d’affiche de la Seleção nouvelle génération, figurent dans les visuels officiels de la collection. Le Brésil joue son Mondial aux États-Unis, marché naturel de Jordan Brand. La CBF mise sur l’engouement américain pour le football, en pleine expansion, et sur la nostalgie des supporters brésiliens pour une génération 2002 qui n’a jamais vraiment quitté les esprits. La dernière victoire brésilienne sur le sol américain remonte à 1994. Le Brésil voudrait bien refermer cette boucle cet été.