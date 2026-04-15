Coupe du monde 2026 : le classement des 48 équipes qualifiées, de l’Espagne à Haïti

Les qualifications sont terminées. On connaît désormais les 48 nations qui disputeront la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été. L’Espagne part favorite, l’Argentine défend son titre, et la France pointe à la troisième place malgré sa première place au classement FIFA. Voici comment se dessine la hiérarchie, et pourquoi certains favoris annoncés méritent qu’on y regarde de plus près.

L’Espagne devant tout le monde, pour de bonnes raisons

La Roja occupe la première place de ce classement établi par The Athletic, et c’est difficile à contester. Au championnat d’Europe 2024, l’Espagne n’était pas le favori désigné au coup d’envoi. Elle est ressortie championne avec un jeu plus convaincant que n’importe quelle autre équipe du tournoi. Ce groupe de joueurs est jeune, il progresse encore, et c’est une mauvaise nouvelle pour les autres prétendants.

L’Argentine suit en deuxième position. Championne du monde en 2022, double vainqueur de la Copa América (2021 et 2024), avec le même sélectionneur Lionel Scaloni et le même Lionel Messi. Sauf que Messi aura 39 ans pendant le tournoi. Ce n’est pas un détail.

La France à la troisième place : un choix assumé

Sur le papier, les Bleus ont probablement le meilleur effectif du tournoi. Ils sont premiers au classement FIFA. Pourtant, The Athletic les place troisièmes, et l’argument tient : à l’Euro 2024, Didier Deschamps n’a jamais réussi à faire jouer ensemble ses meilleurs éléments. L’équipe était atone. Le potentiel individuel n’a pas suffi à produire un collectif convaincant.

La question qui se pose pour cet été, c’est de savoir si la dernière compétition de Deschamps avant son départ changera quelque chose à cette équation. L’attaque emmenée par Kylian Mbappé est là. La profondeur de banc aussi. Ce qui manquait en Allemagne, c’était le liant.

Brésil, Angleterre, Pays-Bas : trois équipes capables de tout

Le Brésil (4e) n’a plus gagné le Mondial depuis 2002. La qualification en Amérique du Sud a été chaotique, et Carlo Ancelotti hérite d’une sélection qui a le talent pour aller loin, mais l’habitude de décevoir contre les Européens en phase finale. Les Pays-Bas (5e) ont un groupe dans la force de l’âge, que personne n’a vraiment mis en favori — ce qui est peut-être leur meilleur atout. L’Angleterre (6e) arrive avec un bilan de qualification parfait et Thomas Tuchel sur le banc. Les supporters anglais restent méfiants par réflexe conditionné. Le reste du monde, non.

La Norvège, l’outsider le plus sérieux du tournoi

Absente depuis 1998, la Norvège revient avec la meilleure statistique offensive des qualifications européennes : 37 buts en 8 matchs, dont 16 signés Erling Haaland. Ce n’est pas le profil d’une équipe qui vient faire de la figuration. Elle est placée 19e dans ce classement général, mais dans un tirage favorable, elle peut aller très loin.

L’Écosse (35e) mérite une mention. Qualifiée pour la première fois depuis 1998 après sa victoire sur le Danemark, elle se retrouve dans un groupe abordable avec McTominay et McGinn en forme. Passer le premier tour n’est pas hors de portée.

Les 48 équipes : qui profite de l’élargissement du tournoi

Le format étendu offre des places à des nations qui n’auraient jamais été là dans l’ancien format. Curaçao est devenu la plus petite nation de l’histoire à se qualifier pour une Coupe du monde. Le Cap-Vert dispute sa première phase finale. Haïti, absente depuis 1974, y est aussi. La République démocratique du Congo revient après 52 ans d’absence.

Ces équipes ont toutes gagné leur place dans leurs phases de qualification respectives. Leurs chances de passer le premier tour contre l’Espagne, l’Uruguay ou l’Angleterre restent proches de zéro, mais elles y sont. L’Iran (28e) est un cas à part : sa participation reste incertaine en raison du contexte politique, mais la FIFA maintient pour l’instant qu’elle sera bien présente dans le groupe G avec la Belgique et l’Égypte.

Ce que ce classement ne dit pas

Classer 48 équipes en avril, c’est un exercice de projection autant que d’analyse. Le Portugal (7e) n’a jamais atteint une finale de Coupe du monde. La Croatie (10e) a atteint une finale et une demi-finale avec un effectif que tout le monde enterrait. Ces classements ont une durée de vie limitée : la phase de groupes commence le 11 juin 2026, et la finale se joue le 19 juillet à East Rutherford, New Jersey.