Mondial 2026 : la FIFA vendait des billets avec des plans de stades inexacts

Les supporters qui ont acheté des places en catégorie 1 pour le Mondial 2026 découvrent aujourd’hui qu’ils se retrouvent en catégorie 2. La raison : les plans des stades diffusés lors des phases de vente n’étaient que des « guides indicatifs », selon la FIFA. Une clarification qui passe mal.

Des plans « orientatifs » que personne ne savait être orientatifs

Voilà le problème en une phrase : des centaines de supporters ont acheté des billets pour les 11 stades américains du Mondial 2026 en se basant sur des plans qui ne correspondaient pas à la réalité. Depuis, la FIFA a mis à jour ces cartes. Résultat : certains acheteurs se retrouvent dans une zone inférieure à celle pour laquelle ils ont payé.

La réaction officielle de la fédération internationale, transmise par l’agence EFE, est pour le moins lapidaire. « Ces plans avaient pour objectif de fournir un guide, non la distribution exacte des sièges », a expliqué un porte-parole. Ils « reflètent l’étendue générale de chaque catégorie de billets à l’intérieur du stade. » En clair : acheteur averti, mais sans que personne ne l’ait prévenu.

Deux cas concrets qui illustrent le problème

The Athletic a recueilli des témoignages précis. Jordan Likover a acheté des places en catégorie 1 pour deux matchs à Arlington, Texas. Après la mise à jour des plans, ses sièges correspondent désormais à une catégorie 2. Une autre supportrice, également pour l’AT&T Stadium, explique avoir payé pour une vue en tribune supérieure et s’être vu attribuer une place en catégorie 2.

Au Lumen Field de Seattle, des secteurs initialement classés catégorie 2 ont été reclassés en catégorie 3 lors de la « modernisation » des plans. La formule de Likover résume bien le sentiment général : « On ne peut pas changer les règles du jeu après que quelqu’un a décidé de participer. »

Pourquoi la FIFA a mis à jour les plans

La fédération justifie la modification par le tirage au sort final et l’ouverture de la phase de vente réservée aux supporters des pays qualifiés. Ces mises à jour visaient à identifier clairement les zones dédiées à ces groupes spécifiques. Un argument qui ne convainc pas ceux dont la catégorie d’achat a changé entre-temps sans remboursement ni compensation annoncée.

Ce n’est pas la première friction autour des billets du Mondial 2026. Les prix de revente ont atteint des niveaux absurdes depuis le début des ventes officielles. Le billet le moins cher pour le match de phase de groupes entre les États-Unis et le Paraguay dépasse aujourd’hui 1 900 euros sur Ticketmaster et les plateformes équivalentes, soit jusqu’à 40 fois le tarif initial appliqué par la FIFA.

Un problème de confiance, pas seulement de logistique

Ce que révèle cet épisode dépasse la question technique des plans. Un supporter qui achète une place en catégorie 1 paie une différence de prix significative par rapport à une catégorie 2. Si les plans sur lesquels il s’est appuyé pour décider étaient, selon les propres mots de la FIFA, de simples « guides », sur quelle base a-t-il fait son choix ?

La réglementation billetterie du Mondial 2026 publiée par la FIFA précise les conditions de vente, mais les recours des acheteurs lésés restent flous. Aucune procédure de remboursement automatique n’a été annoncée pour les supporters dont la catégorie a changé après leur achat.

Le tournoi débute le 11 juin 2026. Il reste deux mois aux 48 équipes qualifiées pour préparer leur campagne, et aux acheteurs floués pour tenter d’obtenir une réponse de la fédération.