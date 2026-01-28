La Saudi Pro League prépare un coup historique : Ousmane Dembélé dans le viseur après le Mondial 2026

La ligue saoudienne ne cache plus ses ambitions. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, elle vise désormais un joueur au sommet de sa carrière : Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or français, actuellement au Paris Saint-Germain, pourrait rejoindre le championnat saoudien dès l’été 2026, une fois la Coupe du Monde terminée. Un transfert qui marquerait un tournant dans la stratégie de recrutement du football saoudien.

Un changement de stratégie radical

Fini l’époque des légendes en fin de carrière. La Saudi Pro League veut frapper un grand coup en recrutant des joueurs dans la force de l’âge. À 28 ans, Dembélé représente exactement le profil recherché : un talent au sommet, reconnu mondialement, et encore capable de porter un championnat pendant plusieurs saisons.

Depuis l’arrivée fracassante de Ronaldo en décembre 2022, le football saoudien a bouleversé le marché des transferts. Mais les premiers grands noms recrutés approchent de la fin de leurs contrats faramineux. Benzema, arrivé à 35 ans à Al Ittihad, incarne cette première vague de stars en fin de cycle. Aujourd’hui, les clubs saoudiens visent plus jeune, plus dynamique.

Les discussions seraient déjà à un stade préliminaire selon Sky Sports News. Rien de concret pour l’instant, mais la possibilité n’est pas écartée. La timeline ? Attendre la fin du Mondial 2026, où Dembélé défendra les couleurs de la France. Une stratégie qui évite de perturber une compétition majeure tout en laissant le temps de préparer une offensive financière massive.

Le PSG face à un dilemme salarial

Pourquoi un Ballon d’Or quitterait-il le Paris Saint-Germain ? La réponse se trouve dans les coulisses du Parc des Princes. Depuis sa transformation sous Luis Enrique en attaquant central polyvalent, Dembélé a retrouvé le niveau qui faisait de lui l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Loin de ses années compliquées à Barcelone, marquées par les blessures à répétition, le Français a explosé au PSG.

Meilleur buteur d’une équipe parisienne qui a décroché un triplé européen, il a atteint les 100 matchs avec le club en octobre dernier. Nasser Al-Khelaifi plaisantait alors sur « 1000 matchs de plus ». Quelques mois après, l’avenir s’est obscurci. Les négociations pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2028, patinent. Le président qatarien a été clair : personne ne fera sauter la grille salariale du club, pas même un Ballon d’Or.

L’exemple Donnarumma parle de lui-même. Malgré son statut de meilleur gardien du monde la saison passée, l’Italien a été poussé vers la sortie cet été. Son successeur, Lucas Chevalier, peine à convaincre. Qu’importe : le PSG tient sa ligne budgétaire. Cette fermeté pourrait-elle pousser Dembélé vers d’autres horizons ?

Une transaction à neuf chiffres

Les clubs saoudiens n’ont pas de problème d’argent. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad et Al Ahli, soutenus par le Fonds d’Investissement Public du royaume, peuvent aligner des « packages significatifs ». Mais combien coûterait réellement Dembélé ?

Les estimations restent floues. Malgré son statut de champion du monde et de Ballon d’Or, l’attaquant français n’apparaît même pas dans le top 100 des joueurs les plus valorisés selon l’Observatoire du Football CIES. Une anomalie statistique qui interroge. Transfermarkt, le site de référence cité par de nombreux clubs professionnels dans leurs bilans financiers, l’évalue à 100 millions d’euros.

Ce chiffre revêt une dimension symbolique. Si la transaction se concrétise à ce montant, Dembélé entrerait dans l’histoire comme le premier joueur à franchir la barre des 100 millions d’euros à deux reprises. Le Barcelona avait déjà déboursé cette somme en 2017 pour l’arracher au Borussia Dortmund. Seul Ronaldo s’en approche avec ses 94 millions lors de son transfert au Real Madrid en 2009, puis ses 100 millions vers la Juventus en 2018.

Le pari d’une carrière réinventée

Accepter l’Arabie Saoudite à 28 ans représente un choix de vie radical. Vous abandonnez le sommet du football européen pour une ligue émergente, certes richissime mais encore loin des standards de la Ligue des Champions. La question financière pèsera lourd. Les salaires proposés dépassent tout ce que les clubs européens peuvent offrir dans le cadre du fair-play financier.

Reste à voir si Dembélé, après avoir enfin conquis le Ballon d’Or, acceptera de quitter la scène principale du football mondial. Son héritage sportif dépendra de cette décision. Continuer au plus haut niveau européen ou empocher un contrat qui le mettra à l’abri financièrement pour plusieurs générations ? Le dilemme classique du footballeur moderne, amplifié par les moyens illimités de la Saudi Pro League.

Une chose est certaine : le dossier Dembélé illustre la nouvelle réalité du marché. Les clubs saoudiens ne se contentent plus des miettes. Ils visent désormais les pièces maîtresses de l’échiquier footballistique européen. Et ils ont les moyens de leurs ambitions.