Coupe du monde 2026 : le Portugal et Cristiano Ronaldo choisissent Miami comme camp de base

Alors que les rumeurs l’envoyaient au Mexique, la sélection portugaise a finalement opté pour le sud de la Floride comme quartier général durant le Mondial. Roberto Martínez a confirmé cette orientation stratégique lors du Congrès portugais de football. Un choix qui s’explique par la logistique du calendrier lusitanien et les infrastructures disponibles dans la métropole floridienne.

Un revirement inattendu pour la Seleção

Pendant plusieurs semaines, la piste mexicaine semblait tenir la corde. Playa del Carmen, dans la Riviera Maya, offrait sur le papier une connectivité intéressante et des infrastructures adaptées à une équipe de ce calibre. Le Portugal aurait pu y trouver un cadre idéal, loin de l’agitation médiatique nord-américaine.

La donne a changé. Selon les informations du Miami Herald, qui cite les médias portugais Record et O Jornal, la sélection dirigée par Roberto Martínez s’installera finalement à Miami. L’annonce est intervenue quelques heures seulement après la confirmation du choix de Kansas City par l’Argentine de Lionel Messi. Coïncidence ou volonté de ne pas se laisser devancer dans la course aux meilleures bases ? Difficile à dire.

La logique Martínez : s’adapter au calendrier

Le sélectionneur portugais a livré les clés de cette décision lors du Congrès portugais de football. Son raisonnement repose sur une lecture fine du programme du groupe H. Le Portugal affrontera ses deux premiers adversaires à Houston, au NRG Stadium, une enceinte couverte dotée d’un toit rétractable. Le troisième match, face à la Colombie, se disputera à Miami, en plein air et dans des conditions climatiques radicalement différentes.

« La idea est de rester en Floride, à Miami », a déclaré Martínez. Le technicien espagnol a détaillé sa stratégie : plutôt que de s’entraîner à Houston dans un environnement qui ne reflète pas les conditions du match décisif, le staff technique préfère préparer l’équipe dans le climat subtropical de Miami. Les joueurs se déplaceront au Texas pour les rencontres, puis reviendront s’entraîner dans des conditions proches de celles du Hard Rock Stadium.

Cette approche fait sens quand on sait que le match contre la Colombie s’annonce comme le choc de la phase de groupes. La demande de billets pour cette affiche a d’ailleurs explosé, confirmant l’attente du public pour ce duel entre deux sélections ambitieuses.

Quelles installations pour Ronaldo et ses coéquipiers ?

Miami ne manque pas d’options pour accueillir une sélection de premier plan. La ville a d’ailleurs servi de terrain d’accueil à plusieurs équipes lors de la Coupe du monde des clubs organisée à l’été 2025. Le Gardens North Country District Park figure parmi les favoris. Le Real Madrid y avait posé ses valises pendant le tournoi, profitant d’équipements technologiques de pointe pour l’entraînement et la récupération.

Deux autres sites retiennent l’attention : l’Université Barry et le complexe Nova, tous deux utilisés pendant la même compétition. Ces installations ont fait leurs preuves et connaissent les exigences d’une préparation au plus haut niveau.

Le centre d’entraînement d’Inter Miami, une option peu probable

Et pourquoi pas le Florida Blue Training Center, domicile d’entraînement d’Inter Miami et donc de Lionel Messi en MLS ? L’idée a circulé, mais elle reste la piste la moins crédible selon le Miami Herald. Voir Cristiano Ronaldo préparer sa Coupe du monde dans les installations quotidiennes de son éternel rival aurait eu quelque chose de surréaliste. Le football aime les symboles, mais la pratique impose ses priorités.

Un Mondial qui se prépare dans les détails

Le choix d’un camp de base n’a rien d’anodin à ce niveau. Climat, distances de vol, qualité des terrains d’entraînement, proximité des stades, sécurité, discrétion : chaque paramètre compte. Le Portugal rejoint ainsi la liste des sélections qui ont déjà arrêté leur stratégie logistique, à l’image de l’Argentine ou de la France, qui multiplie les repérages depuis plusieurs mois.

Pour Cristiano Ronaldo, 41 ans au coup d’envoi du tournoi, ce Mondial sera vraisemblablement le dernier. Chaque détail de préparation prend une dimension particulière. Miami, avec son réseau d’infrastructures sportives éprouvé et son climat qui prépare aux conditions de jeu réelles, offre un cadre cohérent pour une sélection qui affiche clairement ses ambitions. La FIFA devrait confirmer officiellement ce choix dans les prochaines semaines.