Des billets revendus jusqu’à 72 000 € sur internet, le Mexique tire la sonnette d’alarme

À moins de cent jours du coup d’envoi, la fièvre du Mondial 2026 a contaminé les marchés de revente. Pour le match inaugural au mythique Estadio Azteca, certaines plateformes affichent des prix allant de 6 500 à 72 000 euros. Le gouvernement mexicain a publié une mise en garde officielle contre les arnaques en ligne, pendant que la FIFA tente de reprendre la main sur un système qui lui échappe largement.

Des tarifs qui donnent le vertige

Le match d’ouverture du 11 juin entre le Mexique et l’Afrique du Sud à Mexico est devenu, malgré lui, le symbole de tout ce qui dysfonctionne dans la distribution des billets de grande compétition. Sur plusieurs sites de revente, un simple billet pour cette rencontre dépasse allègrement les 6 500 euros. Les prix les plus fous flirtent avec les 72 000 euros.

Pour mettre ça en perspective : le billet officiel vendu par la FIFA pour ce même match coûtait quelques centaines de dollars. L’écart est vertigineux, et il ne s’explique pas uniquement par la loi de l’offre et de la demande. Une partie de ces annonces relève purement de l’escroquerie.

Le Mexique est particulièrement exposé parce que la FIFA n’a pas encore activé sa plateforme officielle de revente pour les matchs joués en territoire mexicain. Aux États-Unis et au Canada, ce système existe déjà. Au Mexique, les supporters peuvent rendre ou échanger leurs billets, mais pas les revendre officiellement. Ce vide juridique est une aubaine pour les revendeurs.

Des arnaques sophistiquées et difficiles à détecter

Le gouvernement mexicain ne s’est pas contenté d’un communiqué vague. Il a décrit avec précision les méthodes utilisées par les cybercriminels : des sites frauduleux construits à partir des logos, typographies et palettes de couleurs officiels de la FIFA, au point d’être quasi indiscernables des vrais. Le supporter pressé qui tombe sur l’une de ces pages a toutes les chances de sortir sa carte bancaire sans se poser de questions.

Les signaux d’alerte à repérer sont classiques mais efficaces : des prix anormalement bas, des offres « limitées dans le temps » qui créent une fausse urgence, des vendeurs qui demandent un virement bancaire plutôt qu’un paiement sécurisé. La règle d’or reste de ne passer que par les canaux officiels de la FIFA, même si cette recommandation sonne un peu creux quand la plateforme officielle de revente est fermée.

Car c’est bien là le paradoxe : selon El País, la plateforme officielle d’échange de billets a suspendu ses opérations le 22 février dernier. Elle doit rouvrir le 2 avril. Pendant cette période d’interrègne, les marchés parallèles prospèrent sans véritable concurrence légale.

Un problème structurel que la FIFA peine à résoudre

La revente abusive de billets de grandes compétitions sportives n’est pas un phénomène nouveau. La FIFA le combat depuis des années avec des résultats mitigés. Le système de billets nominatifs, qui oblige les acheteurs à présenter une pièce d’identité à l’entrée, est censé décourager la spéculation. Dans les faits, il ne l’élimine pas.

Les revendeurs ont trouvé des parades. Certains vendent des billets en promettant de les « transférer » via des procédures plus ou moins opaques. D’autres revendent directement leurs identifiants de compte FIFA, ce qui expose l’acheteur à un risque supplémentaire si le compte est bloqué après la transaction.

Le Mondial 2026 est le premier à se disputer dans 48 pays à travers 16 villes hôtes, ce qui complique encore la gestion. Chaque pays a ses propres règles, ses propres protections des consommateurs, et ses propres capacités à poursuivre les fraudeurs. Les villes hôtes américaines, mexicaines et canadiennes ne fonctionnent pas selon les mêmes cadres légaux.

Ce que ça change pour les supporters français

Un fan français qui envisage de se rendre au Mexique pour le match d’ouverture — ou pour n’importe quel match en sol mexicain — doit s’armer de patience et de prudence. La plateforme officielle de revente de la FIFA est la seule garantie réelle. Elle rouvre en avril. D’ici là, toute annonce trouvée sur un site tiers est un pari risqué.

Le tournoi commence le 11 juin au Mexique et se termine le 19 juillet au MetLife Stadium de New York. Pour les matchs à élimination directe, dont la finale, les prix de revente vont encore grimper. Le phénomène observé aujourd’hui pour le match inaugural n’est qu’un avant-goût de ce qui attend les supporters dans les semaines à venir.

La FIFA a promis de renforcer ses dispositifs anti-fraude avant le début de la compétition. Les autorités mexicaines surveillent de près les plateformes en ligne. Ça reste, pour l’instant, une course entre les gendarmes et les voleurs — et les voleurs ont une longueur d’avance.