Coupe du monde 2026 : jusqu’à 9 500 euros pour un billet de la finale au MetLife Stadium

La FIFA a ouvert le 2 avril sa quatrième et dernière phase de vente des billets pour la finale de la Coupe du monde 2026, en accès direct sans tirage au sort. Les prix ont surpris plus d’un fan : certains tickets atteignaient 10 990 dollars, soit environ 9 526 euros au cours actuel. C’est 38 % de plus que lors de la première phase de vente, ouverte fin 2025. La finale 2022 entre la France et l’Argentine au Qatar affichait des tarifs maximaux autour de 1 390 euros.

Une hausse de 38 % en quelques mois

La mécanique est simple à comprendre, même si elle passe mal. Les billets sont vendus en plusieurs phases successives. Plus on s’approche de la compétition, plus les prix montent. La quatrième phase, dite « premier arrivé, premier servi », est la dernière occasion d’acheter en circuit officiel avant le marché secondaire, où les tarifs déraillent encore davantage.

En dollars, le ticket le plus cher pour la finale dépasse les 10 900. Converti en euros au taux du 5 avril, ça donne 9 526 euros. Pour un seul billet. La hausse par rapport à la phase initiale (fin 2025) est de 38 %, selon les données relayées par le Daily Mail.

Pour mettre les chiffres en perspective : lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar — France-Argentine, probablement le match de football le plus regardé de la décennie — le billet le plus cher en vente officielle coûtait environ 1 390 euros. On est donc passé, en l’espace d’une édition, d’un tarif maximal de 1 400 euros à presque 9 500 euros. Le saut est brutal.

Une promesse non tenue

Quand la FIFA a attribué l’organisation du Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les instances avaient évoqué la question du coût pour les supporters. L’argument géographique jouait en faveur d’une accessibilité plus large : trois pays organisateurs, une compétition dispersée sur un continent entier, des audiences nord-américaines à conquérir. Des prix raisonnables faisaient partie du discours.

Cette promesse n’a pas été tenue. La réalité des tarifs de la quatrième phase l’a rendu évident aux supporters qui s’étaient connectés sur le site de la FIFA en espérant encore trouver quelque chose à un prix accessible.

Ce n’est pas seulement une question d’argent. Beaucoup de fans envisageaient ce Mondial comme une opportunité rare de voir leur équipe nationale sur un autre continent, dans des stades qu’ils ne verront peut-être jamais autrement. Le MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera la finale le 19 juillet 2026, est l’une des plus grandes enceintes sportives des États-Unis, avec une capacité de 82 500 places. À 9 500 euros le siège en phase finale, la grande majorité des supporters internationaux sont de fait exclus.

Ce qui reste accessible, et ce qui ne l’est pas

La finale concentre les prix extrêmes. Les matchs de phase de groupes affichent des tarifs bien plus bas, même si les billets les moins chers se sont souvent épuisés lors des premières phases. Un supporter qui souhaitait simplement voir un ou deux matchs de groupes à des prix corrects avait intérêt à s’inscrire au tirage au sort dès 2024.

Pour la phase à élimination directe, et a fortiori pour la finale, les billets disponibles en vente directe à ce stade du calendrier sont logiquement les plus chers. Ce n’est pas propre à ce Mondial — c’est la structure habituelle du marché FIFA. Mais l’amplitude des prix 2026, comparée à 2022, ouvre une vraie question sur la politique tarifaire de l’instance.

La FIFA n’a pas commenté publiquement l’écart avec les éditions précédentes. Les fans qui n’ont pas obtenu de billets en phase officielle se tourneront vers les plateformes de revente, où les tarifs dépasseront probablement ces niveaux dès l’entrée en phase finale.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 est fixé au 11 juin, à Mexico City.