Violence des cartels au Mexique : la FIFA révèle sa stratégie pour le Mondial 2026

La mort d’El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, a plongé plusieurs villes mexicaines dans le chaos. Guadalajara, l’une des villes hôtes du Mondial 2026, est au cœur des turbulences. La FIFA a pris la parole pour clarifier sa position : les matchs ne seront pas délocalisés, sauf en tout dernier recours.

La mort d’El Mencho relance les inquiétudes

Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », a été tué lors d’une opération de sécurité. Le chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), l’un des plus puissants du Mexique, laisse derrière lui un vide qui se traduit immédiatement par des violences dans les rues. Guadalajara, Aguascalientes, plusieurs métropoles ont connu des incidents liés aux cartels dans les heures qui ont suivi l’annonce.

Le problème, c’est que Guadalajara est l’une des villes retenues pour accueillir des rencontres du Mondial 2026. La question s’est donc posée très vite : est-ce que la FIFA envisage de déplacer ces matchs ?

La FIFA surveille, mais reste ferme

La réponse officielle de FIFA Mexique ne laisse pas de place à l’ambiguïté. Un porte-parole a indiqué que l’organisation suit « de près la situation au Jalisco » et reste « en contact permanent avec les autorités ». Le message est clair : collaboration totale avec les instances fédérales, étatiques et locales, dans l’objectif de maintenir la sécurité publique.

Plus révélateur encore, une source interne à la FIFA, citée par The Athletic, précise que délocaliser des matchs ne serait envisagé qu’en « tout dernier recours ». Et uniquement si des inquiétudes majeures étaient relayées à la fois par les responsables sécuritaires et par les partenaires commerciaux du tournoi. Autrement dit, le seuil est très haut.

Un porte-parole de la FIFA a résumé la position officielle : « La sécurité reste la priorité absolue, et la FIFA a pleine confiance dans les trois pays hôtes. »

Un tournoi à trois pays, une logistique complexe

La Coupe du monde 2026 se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Le match d’ouverture opposera le Mexique à l’Afrique du Sud à l’Estadio Azteca de Mexico City, un symbole fort pour lancer un tournoi élargi à 48 équipes.

Cette configuration à trois pays complique toute décision de délocalisation. Déplacer un match de Guadalajara vers une autre ville, mexicaine ou américaine, impliquerait des négociations entre gouvernements, des ajustements logistiques massifs et des répercussions contractuelles importantes. C’est précisément pourquoi la FIFA n’agira pas à la légère.

Quel niveau de risque pour les supporters ?

La question mérite d’être posée directement. Les violences liées aux cartels au Mexique ne sont pas nouvelles, mais elles connaissent des pics d’intensité imprévisibles, souvent concentrés dans le temps et dans l’espace. Les grandes métropoles comme Guadalajara vivent généralement une forme de normalité relative, même en période de tensions.

Les autorités mexicaines ont tout intérêt à démontrer leur capacité à sécuriser le tournoi. L’enjeu économique et symbolique est considérable. Pour les supporters qui envisagent de se rendre sur place, il sera utile de suivre les recommandations du ministère des Affaires étrangères, dont les fiches par pays sont régulièrement mises à jour.

La situation reste surveillée de près. Beaucoup peut changer d’ici l’ouverture du tournoi. Ce qui est sûr, c’est que ni la FIFA ni les pays hôtes n’ont intérêt à laisser les doutes s’installer trop longtemps.