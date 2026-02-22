Mondial 2026 : les stades les plus insolites de la compétition

Seize villes, trois pays, et des stades qui valent bien plus que leurs pelouses. La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un événement hors norme, et les enceintes choisies par la FIFA en disent long sur cette ambition. Entre légendes urbaines, records mondiaux et architectures improbables, voici ce qui attend les supporters cet été.

L’Azteca, l’enceinte qui murmure

Le stade Azteca de Mexico a 59 ans et des histoires plein les murs — au sens propre. La légende veut que des ouvriers aient été enterrés vivants dans les fondations lors de sa construction en 1966. Une autre raconte qu’un émissaire du diable, surnommé El Charro Negro, aurait exigé des sacrifices humains pour garantir la solidité de la structure. Non confirmé, bien sûr. Mais difficile à ignorer quand on sait que la statue de bronze d’un supporter installée en tribune changerait de température selon les résultats du Club América.

Ce qui est certain : si Mexico bat l’Afrique du Sud lors du match inaugural, l’Azteca deviendra le seul stade au monde à avoir accueilli trois matches d’ouverture de Coupe du monde. Un record en soi.

Le SoFi Stadium, le plus cher du monde

Construit pour 5,5 milliards de dollars, le SoFi Stadium de Los Angeles est l’enceinte la plus onéreuse jamais bâtie. Sa particularité architecturale saute aux yeux : il est enfoncé à 30 mètres sous le niveau du sol, une contrainte imposée par la proximité de l’aéroport LAX. Résultat, un cocon fermé, surmonté d’un écran LED de 6 500 mètres carrés suspendu au-dessus du terrain. Les Rams et les Chargers de la NFL y partagent les vestiaires — ce qui n’est déjà pas rien.

L’Arrowhead Stadium, le plus bruyant de la planète

Kansas City, Missouri. C’est ici qu’Argentina affrontera l’Algérie le 16 juin. Et c’est ici que les tribunes supérieures, intentionnellement raides, créent une cuvette acoustique hors du commun. En 2014, lors d’un match NFL entre les Chiefs et les Patriots, le stade a enregistré 142,2 décibels — un record Guinness qui place l’Arrowhead devant la Bombonera de Buenos Aires et le Monumental.

La structure partage son enceinte avec le Kauffman Stadium, un terrain de baseball, les deux séparés par un simple parking. Une proximité qui n’a rien d’exceptionnel aux États-Unis, mais qui surprend les visiteurs européens.

L’AT&T Stadium, le colosse texan

94 000 places. Un écran suspendu de 49 mètres de long et 22 mètres de haut. Deux arcs d’acier de 90 mètres chacun — plus hauts que l’Obélisque de Buenos Aires — qui supportent un toit rétractable sans colonnes internes. L’AT&T Stadium d’Arlington, Texas, accueillera trois matches de l’Argentine, dont ceux contre l’Autriche et la Jordanie. Les portes coulissantes de verre aux extrémités régulent la ventilation et la lumière naturelle. Un stade pensé comme une machine.

Le stade Akron, l’enceinte-volcan

À Guadalajara, le stade Akron ressemble à un volcan sorti de terre. Ses gradins sont recouverts d’herbe naturelle, son toit blanc évoque un nuage, et sa façade inclinée régule naturellement la température intérieure. Le système de drainage Draintalent évacue rapidement les eaux de pluie — une nécessité dans une région où les orages peuvent être violents. L’enceinte accueillera notamment le choc Uruguay-Espagne en phase de groupes.

Le Mercedes-Benz Stadium, l’origami d’Atlanta

Le toit rétractable du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta s’inspire du Panthéon romain. Il s’ouvre en huit pétales en moins de huit minutes. L’enceinte est aussi équipée du Halo Board, un écran vidéo à 360 degrés qui entoure l’intérieur du stade. Espagne et Maroc y joueront plusieurs matches, dont une demi-finale.

Le Hard Rock, entre F1 et ouragans

Miami. Le Hard Rock Stadium voit ses abords se transformer en circuit de Formule 1 lors du Grand Prix de Floride, puis redevenir un simple parking une fois les barrières démontées. L’enceinte est classée résistante aux ouragans de catégorie 4 et protège 90 % de ses sièges du soleil — tout en laissant assez de lumière pour que la pelouse reste en bon état. Une troisième place et un quart de finale s’y joueront.

Le Gillette Stadium, le phare et les canneberges

Au Massachusetts, le Gillette Stadium possède un phare de 67 mètres — le plus haut des États-Unis dans un stade sportif — visible depuis les environs et ouvert toute l’année. Ce qui surprend davantage : l’enceinte est construite sur le même terrain que le Cranberry Bog, une tourbière à canneberges traditionnelle. Angleterre-Ghana et Écosse-Maroc s’y disputeront en phase de groupes.

Le stade BBVA, face au volcan

À Monterrey, le stade BBVA est asymétrique par choix. Sa tribune sud est délibérément plus basse pour que les 53 500 spectateurs puissent apercevoir le Cerro de la Silla, montagne emblématique de la région. La FIFA a exigé des travaux de ventilation et de drainage avant le tournoi. Le gazon hybride est désormais en place.

Le MetLife, terminus au bout de la ligne

La finale se jouera au MetLife Stadium du New Jersey. L’enceinte — partagée par les Giants et les Jets de la NFL, qui changent même ses couleurs selon l’équipe en déplacement — dispose d’une gare privée, la Meadowlands Station, uniquement ouverte lors des grands événements. France-Sénégal, Brésil-Maroc et Panamá-Angleterre s’y joueront aussi. Une question s’impose : qui montera sur la scène le 19 juillet ?