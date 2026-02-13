La FIFA dévoile le calendrier complet avec les dates, horaires et stades de tous les matchs

en Actualités

Le lendemain du tirage au sort historique des 48 équipes réparties en douze groupes, la FIFA a officialisé le programme détaillé de la Coupe du monde 2026. Chaque rencontre dispose désormais d’un jour, d’un horaire et d’un stade attribués. Un puzzle logistique d’envergure qui façonne dès maintenant les plans de millions de supporters à travers le monde.

Un format inédit pensé pour le repos des joueurs

La particularité de cette édition saute aux yeux dès la lecture du calendrier. Avec 104 matchs programmés entre le 11 juin et le 19 juillet 2025, la FIFA a intégré une règle quasi systématique : trois jours de repos avant chaque rencontre. Seul un match échappe à cette logique sur l’ensemble de la compétition. Cette décision répond à une demande récurrente des fédérations et des joueurs, soucieux de préserver l’intégrité physique des effectifs dans un calendrier sportif de plus en plus surchargé.

Concrètement, cette organisation rallonge la durée totale du tournoi par rapport aux éditions précédentes. Mais le compromis semble assumé : offrir un spectacle de qualité plutôt que d’enchaîner les matchs à un rythme effréné. Pour les supporters français qui envisagent de traverser l’Atlantique, cette cadence offre aussi un avantage concret. Entre deux matchs des Bleus, il sera possible de profiter des villes hôtes sans courir d’un stade à l’autre.

Le Mexique ouvre le bal, la finale à New York

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 11 juin au mythique stade Azteca de Mexico, rebaptisé officiellement stade de la ville de Mexico pour l’occasion. Le Mexique y affrontera l’Afrique du Sud dans le groupe A, un clin d’œil au pays hôte de 2010. Dès le lendemain, le Canada entrera en lice à Toronto dans le groupe B, tandis que les États-Unis débuteront face au Paraguay à Los Angeles dans le groupe D.

Ces trois nations organisatrices bénéficient d’un avantage logistique non négligeable : rester en territoire local pendant toute la phase de groupes. Un détail qui pèse quand on connaît les distances continentales entre les différentes villes hôtes réparties sur trois pays.

La grande finale, elle, est programmée le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New Jersey, dans la banlieue de New York. Le match pour la troisième place se jouera la veille à Miami. Deux rendez-vous qui s’annoncent déjà comme des événements planétaires.

Six places encore en jeu pour compléter le tableau

Le calendrier est fixé, mais toutes les équipes ne sont pas encore connues. Six billets restent à distribuer lors des barrages prévus en mars 2026. Quatre de ces places concernent l’Europe, où la bataille s’annonce féroce. Des sélections comme l’Italie, la Turquie, le Danemark, la Pologne ou encore l’Ukraine devront passer par un dernier tour de qualification. Autant de nations au palmarès conséquent qui n’ont aucune garantie de participer à la fête.

Du côté des barrages intercontinentaux, la situation est tout aussi incertaine. La République démocratique du Congo attend le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. L’Irak, de son côté, affrontera celui qui sortira du match entre le Suriname et la Bolivie. Ces confrontations ajoutent une dose de suspense bienvenue à un tournoi dont la phase finale ne débutera que six mois plus tard.

Ce que change ce calendrier pour les supporters

Au-delà des considérations sportives, la publication de ce programme officiel marque le vrai point de départ de l’organisation pratique pour les fans. Réserver des vols, des hébergements, anticiper les déplacements entre les villes : tout cela devient possible maintenant que les dates et les lieux sont gravés dans le marbre. Pour un supporter français, la question centrale reste de savoir dans quel groupe et quelle ville évolueront les Bleus, une information déjà disponible depuis le tirage au sort.

La répartition géographique des matchs sur trois pays soulève aussi des questions logistiques inédites. Faudra-t-il un visa différent pour suivre son équipe du Mexique aux États-Unis ? Quels seront les temps de transit entre les stades ? La préparation de ce voyage sportif s’apparente à une véritable aventure, bien éloignée du confort d’un tournoi concentré sur un seul territoire.

Une chose est certaine : avec son format élargi à 48 équipes et ses 104 rencontres, cette Coupe du monde 2026 promet de redéfinir l’échelle du plus grand événement sportif au monde. Le calendrier est posé. Il ne reste plus qu’à compter les jours.

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : Phase de groupes
Tous les coups d’envoi sont indiqués en heure de l’Est (ET).
Date Heure (ET) Groupe Match Stade
Jeudi 11 juin 2026 15h A Mexique – Afrique du Sud Stade de Mexico
Jeudi 11 juin 2026 22h A République de Corée – Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord Stade de Guadalajara
Vendredi 12 juin 2026 15h B Canada – Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord Stade de Toronto
Vendredi 12 juin 2026 21h D États-Unis – Paraguay Stade de Los Angeles
Samedi 13 juin 2026 15h B Qatar – Suisse Stade de la baie de San Francisco
Samedi 13 juin 2026 18h C BrésilMaroc Stade de New York New Jersey
Samedi 13 juin 2026 21h C Haïti – Écosse Stade de Boston
Samedi 13 juin 2026 00h D Australie – Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie BC Place de Vancouver
Dimanche 14 juin 2026 13h E AllemagneCuraçao Stade de Houston
Dimanche 14 juin 2026 16h F Pays-Bas – Japon Stade de Dallas
Dimanche 14 juin 2026 19h E Côte d’Ivoire – Équateur Stade de Philadelphie
Dimanche 14 juin 2026 22h F Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie – Tunisie Stade de Monterrey
Lundi 15 juin 2026 12h H EspagneCap-Vert Stade d’Atlanta
Lundi 15 juin 2026 15h G Belgique – Égypte Stade de Seattle
Lundi 15 juin 2026 18h H Arabie saoudite – Uruguay Stade de Miami
Lundi 15 juin 2026 21h G RI Iran – Nouvelle-Zélande Stade de Los Angeles
Mardi 16 juin 2026 15h I France – Sénégal Stade de New York New Jersey
Mardi 16 juin 2026 18h I Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname – Norvège Stade de Boston
Mardi 16 juin 2026 21h J Argentine – Algérie Stade de Kansas City
Mardi 16 juin 2026 00h J Autriche – Jordanie Stade de la baie de San Francisco
Mercredi 17 juin 2026 13h K Portugal – Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque Stade de Houston
Mercredi 17 juin 2026 16h L Angleterre – Croatie Stade de Dallas
Mercredi 17 juin 2026 19h L Ghana – Panamá Stade de Toronto
Mercredi 17 juin 2026 22h K Ouzbékistan – Colombie Stade de Mexico
Jeudi 18 juin 2026 12h A Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord – Afrique du Sud Stade d’Atlanta
Jeudi 18 juin 2026 15h B Suisse – Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord Stade de Los Angeles
Jeudi 18 juin 2026 18h B Canada – Qatar BC Place de Vancouver
Jeudi 18 juin 2026 21h A Mexique – République de Corée Stade de Guadalajara
Vendredi 19 juin 2026 15h D États-Unis – Australie Stade de Seattle
Vendredi 19 juin 2026 18h C Écosse – Maroc Stade de Boston
Vendredi 19 juin 2026 21h C Brésil – Haïti Stade de Philadelphie
Vendredi 19 juin 2026 00h D Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie – Paraguay Stade de la baie de San Francisco
Samedi 20 juin 2026 13h F Pays-Bas – Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie Stade de Houston
Samedi 20 juin 2026 16h E Allemagne – Côte d’Ivoire Stade de Toronto
Samedi 20 juin 2026 20h E Équateur – Curaçao Stade de Kansas City
Samedi 20 juin 2026 00h F Tunisie – Japon Stade de Monterrey
Dimanche 21 juin 2026 12h H Espagne – Arabie saoudite Stade d’Atlanta
Dimanche 21 juin 2026 15h G Belgique – RI Iran Stade de Los Angeles
Dimanche 21 juin 2026 18h H Uruguay – Cap-Vert Stade de Miami
Dimanche 21 juin 2026 21h G Nouvelle-Zélande – Égypte BC Place de Vancouver
Lundi 22 juin 2026 13h J Argentine – Autriche Stade de Dallas
Lundi 22 juin 2026 17h I France – Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname Stade de Philadelphie
Lundi 22 juin 2026 20h I Norvège – Sénégal Stade de New York New Jersey
Lundi 22 juin 2026 23h J Jordanie – Algérie Stade de la baie de San Francisco
Mardi 23 juin 2026 13h K Portugal – Ouzbékistan Stade de Houston
Mardi 23 juin 2026 16h L Angleterre – Ghana Stade de Boston
Mardi 23 juin 2026 19h L Panamá – Croatie Stade de Toronto
Mardi 23 juin 2026 22h K Colombie – Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque Stade de Guadalajara
Mercredi 24 juin 2026 15h B Suisse – Canada BC Place de Vancouver
Mercredi 24 juin 2026 15h B Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord – Qatar Stade de Seattle
Mercredi 24 juin 2026 18h C Écosse – Brésil Stade de Miami
Mercredi 24 juin 2026 18h C Maroc – Haïti Stade d’Atlanta
Mercredi 24 juin 2026 21h A Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord – Mexique Stade de Mexico
Mercredi 24 juin 2026 21h A Afrique du Sud – République de Corée Stade de Monterrey
Jeudi 25 juin 2026 16h E Équateur – Allemagne Stade de New York New Jersey
Jeudi 25 juin 2026 16h E Curaçao – Côte d’Ivoire Stade de Philadelphie
Jeudi 25 juin 2026 19h F Tunisie – Pays-Bas Stade de Kansas City
Jeudi 25 juin 2026 19h F Japon – Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie Stade de Dallas
Jeudi 25 juin 2026 22h D Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie – États-Unis Stade de Los Angeles
Jeudi 25 juin 2026 22h D Paraguay – Australie Stade de la baie de San Francisco
Vendredi 26 juin 2026 15h I Norvège – France Stade de Boston
Vendredi 26 juin 2026 15h I Sénégal – Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname Stade de Toronto
Vendredi 26 juin 2026 20h H Uruguay – Espagne Stade de Guadalajara
Vendredi 26 juin 2026 20h H Cap-Vert – Arabie saoudite Stade de Houston
Vendredi 26 juin 2026 23h G Nouvelle-Zélande – Belgique BC Place de Vancouver
Vendredi 26 juin 2026 23h G Égypte – RI Iran Stade de Seattle
Samedi 27 juin 2026 17h L Panamá – Angleterre Stade de New York New Jersey
Samedi 27 juin 2026 17h L Croatie – Ghana Stade de Philadelphie
Samedi 27 juin 2026 19h30 K Colombie – Portugal Stade de Miami
Samedi 27 juin 2026 19h30 K Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque – Ouzbékistan Stade d’Atlanta
Samedi 27 juin 2026 22h J Jordanie – Argentine Stade de Dallas
Samedi 27 juin 2026 22h J Algérie – Autriche Stade de Kansas City

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : Phase finale
Tous les coups d’envoi sont indiqués en heure de l’Est (ET).
Date Heure (ET) Tour Match Affiche Stade
Dimanche 28 juin 2026 15h Seizièmes Match 73 Deuxième du Groupe A – Deuxième du Groupe B Stade de Los Angeles
Lundi 29 juin 2026 13h Seizièmes Match 76 Premier du Groupe C – Deuxième du Groupe F Stade de Houston
Lundi 29 juin 2026 16h30 Seizièmes Match 74 Premier du Groupe E – Troisième du Groupe A/B/C/D/F Stade de Boston
Lundi 29 juin 2026 21h Seizièmes Match 75 Premier du Groupe F – Deuxième du Groupe C Stade de Monterrey
Mardi 30 juin 2026 13h Seizièmes Match 78 Deuxième du Groupe E – Deuxième du Groupe I Stade de Dallas
Mardi 30 juin 2026 17h Seizièmes Match 77 Premier du Groupe I – Troisième du Groupe C/D/F/G/H Stade de New York New Jersey
Mardi 30 juin 2026 21h Seizièmes Match 79 Premier du Groupe A – Troisième du Groupe C/E/F/H/I Stade de Mexico
Mercredi 1er juillet 2026 12h Seizièmes Match 80 Premier du Groupe L – Troisième du Groupe E/H/I/J/K Stade d’Atlanta
Mercredi 1er juillet 2026 16h Seizièmes Match 82 Premier du Groupe G – Troisième du Groupe A/E/H/I/J Stade de Seattle
Mercredi 1er juillet 2026 20h Seizièmes Match 81 Premier du Groupe D – Troisième du Groupe B/E/F/I/J Stade de la baie de San Francisco
Jeudi 2 juillet 2026 15h Seizièmes Match 84 Premier du Groupe H – Deuxième du Groupe J Stade de Los Angeles
Jeudi 2 juillet 2026 19h Seizièmes Match 83 Deuxième du Groupe K – Deuxième du Groupe L Stade de Toronto
Jeudi 2 juillet 2026 23h Seizièmes Match 85 Premier du Groupe B – Troisième du Groupe E/F/G/I/J BC Place de Vancouver
Vendredi 3 juillet 2026 14h Seizièmes Match 88 Deuxième du Groupe K – Deuxième du Groupe L Stade de Dallas
Vendredi 3 juillet 2026 18h Seizièmes Match 86 Premier du Groupe J – Deuxième du Groupe H Stade de Miami
Vendredi 3 juillet 2026 21h30 Seizièmes Match 87 Premier du Groupe K – Troisième du Groupe D/E/I/J/L Stade de Kansas City
Samedi 4 juillet 2026 13h Huitièmes Match 90 Vainqueur du match 73 – Vainqueur du match 75 Stade de Houston
Samedi 4 juillet 2026 17h Huitièmes Match 89 Vainqueur du match 74 – Vainqueur du match 77 Stade de Philadelphie
Dimanche 5 juillet 2026 16h Huitièmes Match 91 Vainqueur du match 76 – Vainqueur du match 78 Stade de New York New Jersey
Dimanche 5 juillet 2026 20h Huitièmes Match 92 Vainqueur du match 79 – Vainqueur du match 80 Stade de Mexico
Lundi 6 juillet 2026 15h Huitièmes Match 93 Vainqueur du match 83 – Vainqueur du match 84 Stade de Dallas
Lundi 6 juillet 2026 20h Huitièmes Match 94 Vainqueur du match 81 – Vainqueur du match 82 Stade de Seattle
Mardi 7 juillet 2026 12h Huitièmes Match 95 Vainqueur du match 86 – Vainqueur du match 88 Stade d’Atlanta
Mardi 7 juillet 2026 16h Huitièmes Match 96 Vainqueur du match 85 – Vainqueur du match 87 BC Place de Vancouver
Jeudi 9 juillet 2026 16h Quarts Match 97 Vainqueur du match 89 – Vainqueur du match 90 Stade de Boston
Vendredi 10 juillet 2026 15h Quarts Match 98 Vainqueur du match 93 – Vainqueur du match 94 Stade de Los Angeles
Samedi 11 juillet 2026 17h Quarts Match 99 Vainqueur du match 91 – Vainqueur du match 92 Stade de Miami
Samedi 11 juillet 2026 21h Quarts Match 100 Vainqueur du match 95 – Vainqueur du match 96 Stade de Kansas City
Mardi 14 juillet 2026 15h Demi-finales Match 101 Vainqueur du match 97 – Vainqueur du match 98 Stade de Dallas
Mercredi 15 juillet 2026 15h Demi-finales Match 102 Vainqueur du match 99 – Vainqueur du match 100 Stade d’Atlanta
Samedi 18 juillet 2026 17h Match pour le bronze Match 103 Perdant du match 101 – Perdant du match 102 Stade de Miami
Dimanche 19 juillet 2026 15h Finale Match 104 Vainqueur du match 101 – Vainqueur du match 102 Stade de New York New Jersey