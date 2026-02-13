La FIFA dévoile le calendrier complet avec les dates, horaires et stades de tous les matchs

Le lendemain du tirage au sort historique des 48 équipes réparties en douze groupes, la FIFA a officialisé le programme détaillé de la Coupe du monde 2026. Chaque rencontre dispose désormais d’un jour, d’un horaire et d’un stade attribués. Un puzzle logistique d’envergure qui façonne dès maintenant les plans de millions de supporters à travers le monde.
Un format inédit pensé pour le repos des joueurs
La particularité de cette édition saute aux yeux dès la lecture du calendrier. Avec 104 matchs programmés entre le 11 juin et le 19 juillet 2025, la FIFA a intégré une règle quasi systématique : trois jours de repos avant chaque rencontre. Seul un match échappe à cette logique sur l’ensemble de la compétition. Cette décision répond à une demande récurrente des fédérations et des joueurs, soucieux de préserver l’intégrité physique des effectifs dans un calendrier sportif de plus en plus surchargé.
Concrètement, cette organisation rallonge la durée totale du tournoi par rapport aux éditions précédentes. Mais le compromis semble assumé : offrir un spectacle de qualité plutôt que d’enchaîner les matchs à un rythme effréné. Pour les supporters français qui envisagent de traverser l’Atlantique, cette cadence offre aussi un avantage concret. Entre deux matchs des Bleus, il sera possible de profiter des villes hôtes sans courir d’un stade à l’autre.
Le Mexique ouvre le bal, la finale à New York
Le coup d’envoi sera donné le jeudi 11 juin au mythique stade Azteca de Mexico, rebaptisé officiellement stade de la ville de Mexico pour l’occasion. Le Mexique y affrontera l’Afrique du Sud dans le groupe A, un clin d’œil au pays hôte de 2010. Dès le lendemain, le Canada entrera en lice à Toronto dans le groupe B, tandis que les États-Unis débuteront face au Paraguay à Los Angeles dans le groupe D.
Ces trois nations organisatrices bénéficient d’un avantage logistique non négligeable : rester en territoire local pendant toute la phase de groupes. Un détail qui pèse quand on connaît les distances continentales entre les différentes villes hôtes réparties sur trois pays.
La grande finale, elle, est programmée le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New Jersey, dans la banlieue de New York. Le match pour la troisième place se jouera la veille à Miami. Deux rendez-vous qui s’annoncent déjà comme des événements planétaires.
Six places encore en jeu pour compléter le tableau
Le calendrier est fixé, mais toutes les équipes ne sont pas encore connues. Six billets restent à distribuer lors des barrages prévus en mars 2026. Quatre de ces places concernent l’Europe, où la bataille s’annonce féroce. Des sélections comme l’Italie, la Turquie, le Danemark, la Pologne ou encore l’Ukraine devront passer par un dernier tour de qualification. Autant de nations au palmarès conséquent qui n’ont aucune garantie de participer à la fête.
Du côté des barrages intercontinentaux, la situation est tout aussi incertaine. La République démocratique du Congo attend le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. L’Irak, de son côté, affrontera celui qui sortira du match entre le Suriname et la Bolivie. Ces confrontations ajoutent une dose de suspense bienvenue à un tournoi dont la phase finale ne débutera que six mois plus tard.
Ce que change ce calendrier pour les supporters
Au-delà des considérations sportives, la publication de ce programme officiel marque le vrai point de départ de l’organisation pratique pour les fans. Réserver des vols, des hébergements, anticiper les déplacements entre les villes : tout cela devient possible maintenant que les dates et les lieux sont gravés dans le marbre. Pour un supporter français, la question centrale reste de savoir dans quel groupe et quelle ville évolueront les Bleus, une information déjà disponible depuis le tirage au sort.
La répartition géographique des matchs sur trois pays soulève aussi des questions logistiques inédites. Faudra-t-il un visa différent pour suivre son équipe du Mexique aux États-Unis ? Quels seront les temps de transit entre les stades ? La préparation de ce voyage sportif s’apparente à une véritable aventure, bien éloignée du confort d’un tournoi concentré sur un seul territoire.
Une chose est certaine : avec son format élargi à 48 équipes et ses 104 rencontres, cette Coupe du monde 2026 promet de redéfinir l’échelle du plus grand événement sportif au monde. Le calendrier est posé. Il ne reste plus qu’à compter les jours.
|Date
|Heure (ET)
|Groupe
|Match
|Stade
|Jeudi 11 juin 2026
|15h
|A
|Mexique – Afrique du Sud
|Stade de Mexico
|Jeudi 11 juin 2026
|22h
|A
|République de Corée – Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord
|Stade de Guadalajara
|Vendredi 12 juin 2026
|15h
|B
|Canada – Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord
|Stade de Toronto
|Vendredi 12 juin 2026
|21h
|D
|États-Unis – Paraguay
|Stade de Los Angeles
|Samedi 13 juin 2026
|15h
|B
|Qatar – Suisse
|Stade de la baie de San Francisco
|Samedi 13 juin 2026
|18h
|C
|Brésil – Maroc
|Stade de New York New Jersey
|Samedi 13 juin 2026
|21h
|C
|Haïti – Écosse
|Stade de Boston
|Samedi 13 juin 2026
|00h
|D
|Australie – Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie
|BC Place de Vancouver
|Dimanche 14 juin 2026
|13h
|E
|Allemagne – Curaçao
|Stade de Houston
|Dimanche 14 juin 2026
|16h
|F
|Pays-Bas – Japon
|Stade de Dallas
|Dimanche 14 juin 2026
|19h
|E
|Côte d’Ivoire – Équateur
|Stade de Philadelphie
|Dimanche 14 juin 2026
|22h
|F
|Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie – Tunisie
|Stade de Monterrey
|Lundi 15 juin 2026
|12h
|H
|Espagne – Cap-Vert
|Stade d’Atlanta
|Lundi 15 juin 2026
|15h
|G
|Belgique – Égypte
|Stade de Seattle
|Lundi 15 juin 2026
|18h
|H
|Arabie saoudite – Uruguay
|Stade de Miami
|Lundi 15 juin 2026
|21h
|G
|RI Iran – Nouvelle-Zélande
|Stade de Los Angeles
|Mardi 16 juin 2026
|15h
|I
|France – Sénégal
|Stade de New York New Jersey
|Mardi 16 juin 2026
|18h
|I
|Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname – Norvège
|Stade de Boston
|Mardi 16 juin 2026
|21h
|J
|Argentine – Algérie
|Stade de Kansas City
|Mardi 16 juin 2026
|00h
|J
|Autriche – Jordanie
|Stade de la baie de San Francisco
|Mercredi 17 juin 2026
|13h
|K
|Portugal – Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque
|Stade de Houston
|Mercredi 17 juin 2026
|16h
|L
|Angleterre – Croatie
|Stade de Dallas
|Mercredi 17 juin 2026
|19h
|L
|Ghana – Panamá
|Stade de Toronto
|Mercredi 17 juin 2026
|22h
|K
|Ouzbékistan – Colombie
|Stade de Mexico
|Jeudi 18 juin 2026
|12h
|A
|Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord – Afrique du Sud
|Stade d’Atlanta
|Jeudi 18 juin 2026
|15h
|B
|Suisse – Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord
|Stade de Los Angeles
|Jeudi 18 juin 2026
|18h
|B
|Canada – Qatar
|BC Place de Vancouver
|Jeudi 18 juin 2026
|21h
|A
|Mexique – République de Corée
|Stade de Guadalajara
|Vendredi 19 juin 2026
|15h
|D
|États-Unis – Australie
|Stade de Seattle
|Vendredi 19 juin 2026
|18h
|C
|Écosse – Maroc
|Stade de Boston
|Vendredi 19 juin 2026
|21h
|C
|Brésil – Haïti
|Stade de Philadelphie
|Vendredi 19 juin 2026
|00h
|D
|Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie – Paraguay
|Stade de la baie de San Francisco
|Samedi 20 juin 2026
|13h
|F
|Pays-Bas – Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie
|Stade de Houston
|Samedi 20 juin 2026
|16h
|E
|Allemagne – Côte d’Ivoire
|Stade de Toronto
|Samedi 20 juin 2026
|20h
|E
|Équateur – Curaçao
|Stade de Kansas City
|Samedi 20 juin 2026
|00h
|F
|Tunisie – Japon
|Stade de Monterrey
|Dimanche 21 juin 2026
|12h
|H
|Espagne – Arabie saoudite
|Stade d’Atlanta
|Dimanche 21 juin 2026
|15h
|G
|Belgique – RI Iran
|Stade de Los Angeles
|Dimanche 21 juin 2026
|18h
|H
|Uruguay – Cap-Vert
|Stade de Miami
|Dimanche 21 juin 2026
|21h
|G
|Nouvelle-Zélande – Égypte
|BC Place de Vancouver
|Lundi 22 juin 2026
|13h
|J
|Argentine – Autriche
|Stade de Dallas
|Lundi 22 juin 2026
|17h
|I
|France – Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname
|Stade de Philadelphie
|Lundi 22 juin 2026
|20h
|I
|Norvège – Sénégal
|Stade de New York New Jersey
|Lundi 22 juin 2026
|23h
|J
|Jordanie – Algérie
|Stade de la baie de San Francisco
|Mardi 23 juin 2026
|13h
|K
|Portugal – Ouzbékistan
|Stade de Houston
|Mardi 23 juin 2026
|16h
|L
|Angleterre – Ghana
|Stade de Boston
|Mardi 23 juin 2026
|19h
|L
|Panamá – Croatie
|Stade de Toronto
|Mardi 23 juin 2026
|22h
|K
|Colombie – Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque
|Stade de Guadalajara
|Mercredi 24 juin 2026
|15h
|B
|Suisse – Canada
|BC Place de Vancouver
|Mercredi 24 juin 2026
|15h
|B
|Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord – Qatar
|Stade de Seattle
|Mercredi 24 juin 2026
|18h
|C
|Écosse – Brésil
|Stade de Miami
|Mercredi 24 juin 2026
|18h
|C
|Maroc – Haïti
|Stade d’Atlanta
|Mercredi 24 juin 2026
|21h
|A
|Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord – Mexique
|Stade de Mexico
|Mercredi 24 juin 2026
|21h
|A
|Afrique du Sud – République de Corée
|Stade de Monterrey
|Jeudi 25 juin 2026
|16h
|E
|Équateur – Allemagne
|Stade de New York New Jersey
|Jeudi 25 juin 2026
|16h
|E
|Curaçao – Côte d’Ivoire
|Stade de Philadelphie
|Jeudi 25 juin 2026
|19h
|F
|Tunisie – Pays-Bas
|Stade de Kansas City
|Jeudi 25 juin 2026
|19h
|F
|Japon – Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie
|Stade de Dallas
|Jeudi 25 juin 2026
|22h
|D
|Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie – États-Unis
|Stade de Los Angeles
|Jeudi 25 juin 2026
|22h
|D
|Paraguay – Australie
|Stade de la baie de San Francisco
|Vendredi 26 juin 2026
|15h
|I
|Norvège – France
|Stade de Boston
|Vendredi 26 juin 2026
|15h
|I
|Sénégal – Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname
|Stade de Toronto
|Vendredi 26 juin 2026
|20h
|H
|Uruguay – Espagne
|Stade de Guadalajara
|Vendredi 26 juin 2026
|20h
|H
|Cap-Vert – Arabie saoudite
|Stade de Houston
|Vendredi 26 juin 2026
|23h
|G
|Nouvelle-Zélande – Belgique
|BC Place de Vancouver
|Vendredi 26 juin 2026
|23h
|G
|Égypte – RI Iran
|Stade de Seattle
|Samedi 27 juin 2026
|17h
|L
|Panamá – Angleterre
|Stade de New York New Jersey
|Samedi 27 juin 2026
|17h
|L
|Croatie – Ghana
|Stade de Philadelphie
|Samedi 27 juin 2026
|19h30
|K
|Colombie – Portugal
|Stade de Miami
|Samedi 27 juin 2026
|19h30
|K
|Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque – Ouzbékistan
|Stade d’Atlanta
|Samedi 27 juin 2026
|22h
|J
|Jordanie – Argentine
|Stade de Dallas
|Samedi 27 juin 2026
|22h
|J
|Algérie – Autriche
|Stade de Kansas City
|Date
|Heure (ET)
|Tour
|Match
|Affiche
|Stade
|Dimanche 28 juin 2026
|15h
|Seizièmes
|Match 73
|Deuxième du Groupe A – Deuxième du Groupe B
|Stade de Los Angeles
|Lundi 29 juin 2026
|13h
|Seizièmes
|Match 76
|Premier du Groupe C – Deuxième du Groupe F
|Stade de Houston
|Lundi 29 juin 2026
|16h30
|Seizièmes
|Match 74
|Premier du Groupe E – Troisième du Groupe A/B/C/D/F
|Stade de Boston
|Lundi 29 juin 2026
|21h
|Seizièmes
|Match 75
|Premier du Groupe F – Deuxième du Groupe C
|Stade de Monterrey
|Mardi 30 juin 2026
|13h
|Seizièmes
|Match 78
|Deuxième du Groupe E – Deuxième du Groupe I
|Stade de Dallas
|Mardi 30 juin 2026
|17h
|Seizièmes
|Match 77
|Premier du Groupe I – Troisième du Groupe C/D/F/G/H
|Stade de New York New Jersey
|Mardi 30 juin 2026
|21h
|Seizièmes
|Match 79
|Premier du Groupe A – Troisième du Groupe C/E/F/H/I
|Stade de Mexico
|Mercredi 1er juillet 2026
|12h
|Seizièmes
|Match 80
|Premier du Groupe L – Troisième du Groupe E/H/I/J/K
|Stade d’Atlanta
|Mercredi 1er juillet 2026
|16h
|Seizièmes
|Match 82
|Premier du Groupe G – Troisième du Groupe A/E/H/I/J
|Stade de Seattle
|Mercredi 1er juillet 2026
|20h
|Seizièmes
|Match 81
|Premier du Groupe D – Troisième du Groupe B/E/F/I/J
|Stade de la baie de San Francisco
|Jeudi 2 juillet 2026
|15h
|Seizièmes
|Match 84
|Premier du Groupe H – Deuxième du Groupe J
|Stade de Los Angeles
|Jeudi 2 juillet 2026
|19h
|Seizièmes
|Match 83
|Deuxième du Groupe K – Deuxième du Groupe L
|Stade de Toronto
|Jeudi 2 juillet 2026
|23h
|Seizièmes
|Match 85
|Premier du Groupe B – Troisième du Groupe E/F/G/I/J
|BC Place de Vancouver
|Vendredi 3 juillet 2026
|14h
|Seizièmes
|Match 88
|Deuxième du Groupe K – Deuxième du Groupe L
|Stade de Dallas
|Vendredi 3 juillet 2026
|18h
|Seizièmes
|Match 86
|Premier du Groupe J – Deuxième du Groupe H
|Stade de Miami
|Vendredi 3 juillet 2026
|21h30
|Seizièmes
|Match 87
|Premier du Groupe K – Troisième du Groupe D/E/I/J/L
|Stade de Kansas City
|Samedi 4 juillet 2026
|13h
|Huitièmes
|Match 90
|Vainqueur du match 73 – Vainqueur du match 75
|Stade de Houston
|Samedi 4 juillet 2026
|17h
|Huitièmes
|Match 89
|Vainqueur du match 74 – Vainqueur du match 77
|Stade de Philadelphie
|Dimanche 5 juillet 2026
|16h
|Huitièmes
|Match 91
|Vainqueur du match 76 – Vainqueur du match 78
|Stade de New York New Jersey
|Dimanche 5 juillet 2026
|20h
|Huitièmes
|Match 92
|Vainqueur du match 79 – Vainqueur du match 80
|Stade de Mexico
|Lundi 6 juillet 2026
|15h
|Huitièmes
|Match 93
|Vainqueur du match 83 – Vainqueur du match 84
|Stade de Dallas
|Lundi 6 juillet 2026
|20h
|Huitièmes
|Match 94
|Vainqueur du match 81 – Vainqueur du match 82
|Stade de Seattle
|Mardi 7 juillet 2026
|12h
|Huitièmes
|Match 95
|Vainqueur du match 86 – Vainqueur du match 88
|Stade d’Atlanta
|Mardi 7 juillet 2026
|16h
|Huitièmes
|Match 96
|Vainqueur du match 85 – Vainqueur du match 87
|BC Place de Vancouver
|Jeudi 9 juillet 2026
|16h
|Quarts
|Match 97
|Vainqueur du match 89 – Vainqueur du match 90
|Stade de Boston
|Vendredi 10 juillet 2026
|15h
|Quarts
|Match 98
|Vainqueur du match 93 – Vainqueur du match 94
|Stade de Los Angeles
|Samedi 11 juillet 2026
|17h
|Quarts
|Match 99
|Vainqueur du match 91 – Vainqueur du match 92
|Stade de Miami
|Samedi 11 juillet 2026
|21h
|Quarts
|Match 100
|Vainqueur du match 95 – Vainqueur du match 96
|Stade de Kansas City
|Mardi 14 juillet 2026
|15h
|Demi-finales
|Match 101
|Vainqueur du match 97 – Vainqueur du match 98
|Stade de Dallas
|Mercredi 15 juillet 2026
|15h
|Demi-finales
|Match 102
|Vainqueur du match 99 – Vainqueur du match 100
|Stade d’Atlanta
|Samedi 18 juillet 2026
|17h
|Match pour le bronze
|Match 103
|Perdant du match 101 – Perdant du match 102
|Stade de Miami
|Dimanche 19 juillet 2026
|15h
|Finale
|Match 104
|Vainqueur du match 101 – Vainqueur du match 102
|Stade de New York New Jersey