La FIFA dévoile le calendrier complet avec les dates, horaires et stades de tous les matchs

Le lendemain du tirage au sort historique des 48 équipes réparties en douze groupes, la FIFA a officialisé le programme détaillé de la Coupe du monde 2026. Chaque rencontre dispose désormais d’un jour, d’un horaire et d’un stade attribués. Un puzzle logistique d’envergure qui façonne dès maintenant les plans de millions de supporters à travers le monde.

Un format inédit pensé pour le repos des joueurs

La particularité de cette édition saute aux yeux dès la lecture du calendrier. Avec 104 matchs programmés entre le 11 juin et le 19 juillet 2025, la FIFA a intégré une règle quasi systématique : trois jours de repos avant chaque rencontre. Seul un match échappe à cette logique sur l’ensemble de la compétition. Cette décision répond à une demande récurrente des fédérations et des joueurs, soucieux de préserver l’intégrité physique des effectifs dans un calendrier sportif de plus en plus surchargé.

Concrètement, cette organisation rallonge la durée totale du tournoi par rapport aux éditions précédentes. Mais le compromis semble assumé : offrir un spectacle de qualité plutôt que d’enchaîner les matchs à un rythme effréné. Pour les supporters français qui envisagent de traverser l’Atlantique, cette cadence offre aussi un avantage concret. Entre deux matchs des Bleus, il sera possible de profiter des villes hôtes sans courir d’un stade à l’autre.

Le Mexique ouvre le bal, la finale à New York

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 11 juin au mythique stade Azteca de Mexico, rebaptisé officiellement stade de la ville de Mexico pour l’occasion. Le Mexique y affrontera l’Afrique du Sud dans le groupe A, un clin d’œil au pays hôte de 2010. Dès le lendemain, le Canada entrera en lice à Toronto dans le groupe B, tandis que les États-Unis débuteront face au Paraguay à Los Angeles dans le groupe D.

Ces trois nations organisatrices bénéficient d’un avantage logistique non négligeable : rester en territoire local pendant toute la phase de groupes. Un détail qui pèse quand on connaît les distances continentales entre les différentes villes hôtes réparties sur trois pays.

La grande finale, elle, est programmée le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New Jersey, dans la banlieue de New York. Le match pour la troisième place se jouera la veille à Miami. Deux rendez-vous qui s’annoncent déjà comme des événements planétaires.

Six places encore en jeu pour compléter le tableau

Le calendrier est fixé, mais toutes les équipes ne sont pas encore connues. Six billets restent à distribuer lors des barrages prévus en mars 2026. Quatre de ces places concernent l’Europe, où la bataille s’annonce féroce. Des sélections comme l’Italie, la Turquie, le Danemark, la Pologne ou encore l’Ukraine devront passer par un dernier tour de qualification. Autant de nations au palmarès conséquent qui n’ont aucune garantie de participer à la fête.

Du côté des barrages intercontinentaux, la situation est tout aussi incertaine. La République démocratique du Congo attend le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. L’Irak, de son côté, affrontera celui qui sortira du match entre le Suriname et la Bolivie. Ces confrontations ajoutent une dose de suspense bienvenue à un tournoi dont la phase finale ne débutera que six mois plus tard.

Ce que change ce calendrier pour les supporters

Au-delà des considérations sportives, la publication de ce programme officiel marque le vrai point de départ de l’organisation pratique pour les fans. Réserver des vols, des hébergements, anticiper les déplacements entre les villes : tout cela devient possible maintenant que les dates et les lieux sont gravés dans le marbre. Pour un supporter français, la question centrale reste de savoir dans quel groupe et quelle ville évolueront les Bleus, une information déjà disponible depuis le tirage au sort.

La répartition géographique des matchs sur trois pays soulève aussi des questions logistiques inédites. Faudra-t-il un visa différent pour suivre son équipe du Mexique aux États-Unis ? Quels seront les temps de transit entre les stades ? La préparation de ce voyage sportif s’apparente à une véritable aventure, bien éloignée du confort d’un tournoi concentré sur un seul territoire.

Une chose est certaine : avec son format élargi à 48 équipes et ses 104 rencontres, cette Coupe du monde 2026 promet de redéfinir l’échelle du plus grand événement sportif au monde. Le calendrier est posé. Il ne reste plus qu’à compter les jours.

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : Phase de groupes

Tous les coups d’envoi sont indiqués en heure de l’Est (ET).

Date Heure (ET) Groupe Match Stade Jeudi 11 juin 2026 15h A Mexique – Afrique du Sud Stade de Mexico Jeudi 11 juin 2026 22h A République de Corée – Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord Stade de Guadalajara Vendredi 12 juin 2026 15h B Canada – Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord Stade de Toronto Vendredi 12 juin 2026 21h D États-Unis – Paraguay Stade de Los Angeles Samedi 13 juin 2026 15h B Qatar – Suisse Stade de la baie de San Francisco Samedi 13 juin 2026 18h C Brésil – Maroc Stade de New York New Jersey Samedi 13 juin 2026 21h C Haïti – Écosse Stade de Boston Samedi 13 juin 2026 00h D Australie – Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie BC Place de Vancouver Dimanche 14 juin 2026 13h E Allemagne – Curaçao Stade de Houston Dimanche 14 juin 2026 16h F Pays-Bas – Japon Stade de Dallas Dimanche 14 juin 2026 19h E Côte d’Ivoire – Équateur Stade de Philadelphie Dimanche 14 juin 2026 22h F Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie – Tunisie Stade de Monterrey Lundi 15 juin 2026 12h H Espagne – Cap-Vert Stade d’Atlanta Lundi 15 juin 2026 15h G Belgique – Égypte Stade de Seattle Lundi 15 juin 2026 18h H Arabie saoudite – Uruguay Stade de Miami Lundi 15 juin 2026 21h G RI Iran – Nouvelle-Zélande Stade de Los Angeles Mardi 16 juin 2026 15h I France – Sénégal Stade de New York New Jersey Mardi 16 juin 2026 18h I Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname – Norvège Stade de Boston Mardi 16 juin 2026 21h J Argentine – Algérie Stade de Kansas City Mardi 16 juin 2026 00h J Autriche – Jordanie Stade de la baie de San Francisco Mercredi 17 juin 2026 13h K Portugal – Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque Stade de Houston Mercredi 17 juin 2026 16h L Angleterre – Croatie Stade de Dallas Mercredi 17 juin 2026 19h L Ghana – Panamá Stade de Toronto Mercredi 17 juin 2026 22h K Ouzbékistan – Colombie Stade de Mexico Jeudi 18 juin 2026 12h A Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord – Afrique du Sud Stade d’Atlanta Jeudi 18 juin 2026 15h B Suisse – Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord Stade de Los Angeles Jeudi 18 juin 2026 18h B Canada – Qatar BC Place de Vancouver Jeudi 18 juin 2026 21h A Mexique – République de Corée Stade de Guadalajara Vendredi 19 juin 2026 15h D États-Unis – Australie Stade de Seattle Vendredi 19 juin 2026 18h C Écosse – Maroc Stade de Boston Vendredi 19 juin 2026 21h C Brésil – Haïti Stade de Philadelphie Vendredi 19 juin 2026 00h D Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie – Paraguay Stade de la baie de San Francisco Samedi 20 juin 2026 13h F Pays-Bas – Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie Stade de Houston Samedi 20 juin 2026 16h E Allemagne – Côte d’Ivoire Stade de Toronto Samedi 20 juin 2026 20h E Équateur – Curaçao Stade de Kansas City Samedi 20 juin 2026 00h F Tunisie – Japon Stade de Monterrey Dimanche 21 juin 2026 12h H Espagne – Arabie saoudite Stade d’Atlanta Dimanche 21 juin 2026 15h G Belgique – RI Iran Stade de Los Angeles Dimanche 21 juin 2026 18h H Uruguay – Cap-Vert Stade de Miami Dimanche 21 juin 2026 21h G Nouvelle-Zélande – Égypte BC Place de Vancouver Lundi 22 juin 2026 13h J Argentine – Autriche Stade de Dallas Lundi 22 juin 2026 17h I France – Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname Stade de Philadelphie Lundi 22 juin 2026 20h I Norvège – Sénégal Stade de New York New Jersey Lundi 22 juin 2026 23h J Jordanie – Algérie Stade de la baie de San Francisco Mardi 23 juin 2026 13h K Portugal – Ouzbékistan Stade de Houston Mardi 23 juin 2026 16h L Angleterre – Ghana Stade de Boston Mardi 23 juin 2026 19h L Panamá – Croatie Stade de Toronto Mardi 23 juin 2026 22h K Colombie – Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque Stade de Guadalajara Mercredi 24 juin 2026 15h B Suisse – Canada BC Place de Vancouver Mercredi 24 juin 2026 15h B Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine – Italie/Irlande du Nord – Qatar Stade de Seattle Mercredi 24 juin 2026 18h C Écosse – Brésil Stade de Miami Mercredi 24 juin 2026 18h C Maroc – Haïti Stade d’Atlanta Mercredi 24 juin 2026 21h A Vainqueur de Tchéquie/République d’Irlande – Danemark/Macédoine du Nord – Mexique Stade de Mexico Mercredi 24 juin 2026 21h A Afrique du Sud – République de Corée Stade de Monterrey Jeudi 25 juin 2026 16h E Équateur – Allemagne Stade de New York New Jersey Jeudi 25 juin 2026 16h E Curaçao – Côte d’Ivoire Stade de Philadelphie Jeudi 25 juin 2026 19h F Tunisie – Pays-Bas Stade de Kansas City Jeudi 25 juin 2026 19h F Japon – Vainqueur de Ukraine/Suède – Pologne/Albanie Stade de Dallas Jeudi 25 juin 2026 22h D Vainqueur de Slovaquie/Kosovo – Turquie/Roumanie – États-Unis Stade de Los Angeles Jeudi 25 juin 2026 22h D Paraguay – Australie Stade de la baie de San Francisco Vendredi 26 juin 2026 15h I Norvège – France Stade de Boston Vendredi 26 juin 2026 15h I Sénégal – Vainqueur de Irak – Bolivie/Suriname Stade de Toronto Vendredi 26 juin 2026 20h H Uruguay – Espagne Stade de Guadalajara Vendredi 26 juin 2026 20h H Cap-Vert – Arabie saoudite Stade de Houston Vendredi 26 juin 2026 23h G Nouvelle-Zélande – Belgique BC Place de Vancouver Vendredi 26 juin 2026 23h G Égypte – RI Iran Stade de Seattle Samedi 27 juin 2026 17h L Panamá – Angleterre Stade de New York New Jersey Samedi 27 juin 2026 17h L Croatie – Ghana Stade de Philadelphie Samedi 27 juin 2026 19h30 K Colombie – Portugal Stade de Miami Samedi 27 juin 2026 19h30 K Vainqueur de RD Congo – Nouvelle-Calédonie/Jamaïque – Ouzbékistan Stade d’Atlanta Samedi 27 juin 2026 22h J Jordanie – Argentine Stade de Dallas Samedi 27 juin 2026 22h J Algérie – Autriche Stade de Kansas City