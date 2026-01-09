La FIFA a désigné TikTok comme première « plateforme préférée » pour le contenu vidéo sur les réseaux sociaux lors d’une Coupe du monde masculine. Ce partenariat donnera aux créateurs un accès spécial aux 104 matchs du tournoi à 48 nations disputé dans 16 villes nord-américaines. Les détenteurs de droits de diffusion pourront diffuser en direct des parties des matchs via un hub dédié sur l’application qui compte plus de 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis. Un choix surprenant alors que TikTok fait face à des menaces d’interdiction pour raisons de sécurité nationale et que sa maison-mère chinoise ByteDance vient de conclure un accord pour former une coentreprise américaine.

Un accès privilégié pour les créateurs de contenu

Le partenariat permettra aux créateurs d’obtenir un accès spécial au tournoi à 48 nations co-organisé dans 16 villes – 11 aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada – du 11 juin au 19 juillet. La FIFA a annoncé que les détenteurs de droits de diffusion pourront diffuser en direct des parties des 104 matchs via un hub dédié sur TikTok.

« Un large groupe de créateurs recevra l’opportunité d’utiliser et de co-créer du contenu à partir des archives FIFA », précise l’organisation. La FIFA n’a pas communiqué la valeur du contrat ni les détails d’un éventuel processus d’appel d’offres. YouTube avait conclu un accord de bas niveau lors du Qatar 2022.

Le type de contenu en direct pouvant être diffusé n’a pas été précisé, lors d’un tournoi où les droits exclusifs sont férocement protégés. Cette zone d’ombre laisse présager de potentielles tensions avec les diffuseurs traditionnels qui paient des sommes colossales.

L’expérience Messi-MLS comme modèle

Le partenariat de TikTok avec la MLS et Apple TV a conduit la plateforme à diffuser des images de caméras dédiées uniquement à suivre Lionel Messi pour l’Inter Miami. Cette innovation a rencontré un succès phénoménal.

Ce format pourrait être étendu au Mondial 2026, permettant aux fans de suivre leurs stars favorites indépendamment du ballon. Imaginez des caméras dédiées à Mbappé, Haaland ou Yamal durant tout un match.

Des fonctionnalités immersives promises

La FIFA a promis que les supporters seraient emmenés « derrière le rideau et plus près de l’action que jamais », a déclaré Mattias Grafström. Le hub TikTok offrira des autocollants personnalisés, des filtres et des fonctionnalités de gamification.

« TikTok GamePlan transforme le fandom en résultats commerciaux mesurables, les supporters étant 42% plus susceptibles de regarder des matchs en direct après avoir visionné du contenu sportif sur TikTok », a déclaré James Stafford, responsable mondial du contenu.

Le contexte géopolitique explosif

TikTok est devenue l’application la plus téléchargée au monde tout en étant menacée de fermeture aux États-Unis pour raisons de sécurité nationale. Cette dualité crée une situation paradoxale : la FIFA s’associe à une plateforme dont l’avenir américain reste incertain.

En décembre, ByteDance, la maison-mère chinoise, a accepté de former une coentreprise américaine avec Oracle, Silver Lake et MGX. Cet accord doit être finalisé ce mois-ci pour apaiser les craintes de sécurité nationale américaines.

Le timing de l’annonce intervient dans un contexte d’incertitude maximale. Si TikTok venait à être interdit avant ou pendant le Mondial, la FIFA se retrouverait avec un partenaire paralysé sur son principal marché.

Une stratégie d’engagement de la jeune génération

Ce partenariat vise à capter l’attention de la génération Z, principale utilisatrice de TikTok. Les formats courts, verticaux et viraux correspondent parfaitement aux habitudes de consommation des jeunes.

La FIFA espère transformer des spectateurs passifs en créateurs actifs, générant un volume massif de contenu organique. Chaque but, célébration, moment fort sera instantanément remixé, commenté, parodié par des millions de créateurs. Cette amplification gratuite vaut probablement plus que le montant du contrat.

Le Mondial 2026 sera le premier nativement conçu pour l’ère TikTok, avec des formats et accès spécifiquement pensés pour la plateforme. Une révolution dans la manière dont les grandes compétitions s’adaptent aux nouveaux modes de consommation médiatique.