Cristiano Ronaldo restera en Arabie saoudite après la Coupe du monde 2026

Après des semaines de rumeurs sur un départ d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a mis fin aux spéculations le 22 février 2026. Le Portugais a confirmé sa continuité en Arabie saoudite après une victoire 4-0 contre Al-Hazm, où il a inscrit deux buts supplémentaires dans sa course aux 1 000 buts professionnels. Sa sixième Coupe du monde avec le Portugal se jouera donc entre deux chapitres saoudiens.

Fin de la crise, retour au sommet

Pendant plusieurs semaines, Al-Nassr avait vécu une situation difficile à gérer. Ronaldo avait manqué deux matchs dans ce que les médias saoudiens ont décrit comme un bras de fer avec la direction du club et le Fonds d’investissement public, mécontent des politiques de recrutement jugées inégales face à des concurrents comme Al-Hilal. Les rumeurs sur un transfert vers une autre ligue avaient alors circulé.

Ça n’a finalement pas duré. Après la victoire au King Saud University Stadium, Ronaldo a déclaré : « J’appartiens à l’Arabie saoudite et je veux rester ici. C’est un pays qui m’a accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici et je veux continuer. » Il a aussi reçu le bisht, la cape traditionnelle symbole d’honneur dans la culture locale, à la veille du Jour de la Fondation d’Arabie saoudite.

Depuis son arrivée en 2022-2023, il a joué 134 matchs sous les couleurs d’Al-Nassr, inscrit 118 buts et délivré 22 passes décisives. Son objectif de la saison est clair : atteindre les 1 000 buts professionnels avant la fin de l’année civile 2026. Avec ce 4-0, Al-Nassr reprend la tête de la Saudi Pro League.

Un sixième Mondial, et après ?

La question de 2026 pour Ronaldo ne se résume pas à son avenir en club. À 41 ans au moment du coup d’envoi, il sera le joueur le plus âgé à participer à six éditions de la Coupe du monde. Aucun joueur de champ n’a jamais réussi cela. La compétition commence le 11 juin, et le Portugal entre en lice le 17 juin à Houston.

Le groupe K s’annonce gérable sur le papier, mais le football ne se joue pas sur le papier. La Fédération portugaise de football a programmé trois matchs de poule :

Le 17 juin à Houston face au vainqueur du tournoi de barrage intercontinental (République démocratique du Congo, Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie). Le 23 juin, toujours à Houston, contre l’Ouzbékistan. Et le 27 juin à Miami, au Hard Rock Stadium, contre la Colombie — ce sera le match le plus attendu du groupe.

Sur les favoris pour passer, il n’y a pas grand doute. La vraie question, c’est dans quel état physique Ronaldo arrivera en juin, et si Roberto Martínez lui accordera du temps de jeu suffisant pour peser sur la compétition.

Leiria, un dernier match amical avec une dimension particulière

Avant de rejoindre les États-Unis et le Canada, le Portugal jouera un dernier match amistoso en territoire national. La ville de Leiria accueillera cette rencontre — une décision de Pedro Proença, président de la Fédération portugaise, annoncée comme un geste de solidarité.

La région a subi des inondations sévères lors de la tempête du 28 janvier 2026, que Proença a qualifiée de « catastrophe pour le sport national ». L’intégralité des recettes du match sera reversée aux clubs sportifs locaux touchés par les dégâts. « Le district de Leiria peut compter sur notre soutien inconditionnel, jusqu’à la dernière conséquence », a-t-il déclaré. L’adversaire pour ce match n’est pas encore officialisé.

Ce type d’initiative est rare dans le football professionnel. Utiliser un match de préparation pour financer la reconstruction de clubs amateurs, ça mérite d’être souligné — même si l’aspect sportif de la préparation sera forcément secondaire.

1 000 buts, un objectif qui structure toute la saison

Ronaldo tourne autour des 970 buts officiels selon les décomptes les plus courants, bien que les chiffres varient selon les sources et les compétitions incluses. Atteindre les 1 000 lors de ce même exercice 2025-2026, entre ses matchs de Saudi Pro League et la Coupe du monde, reste théoriquement possible. Al-Nassr a encore une dizaine de matchs de championnat à disputer avant la trêve internationale.

Ce qui est certain : Ronaldo s’est remis dans la course. Après l’épisode de friction avec son club, il a répondu sur le terrain. Deux buts contre Al-Hazm, une première place au classement, et une déclaration publique sur son avenir. Le message est lisible pour tout le monde dans le vestiaire.

La Coupe du monde 2026 sera le dernier grand tournoi de sa carrière internationale. Ce qu’il en fera reste ouvert — mais le cadre, lui, est désormais fixé.