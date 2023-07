Dans un scénario inattendu, la saga du transfert de Kylian Mbappé prend un nouveau tournant spectaculaire. Liverpool se prépare à une offre potentielle, Chelsea est également dans la course, et le Real Madrid observe avec attention. Analysons ce qui se trame dans les coulisses du football européen et comment cela pourrait changer le paysage du jeu.

Les Reds de Liverpool entrent en scène pour Mbappé

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, est bien conscient du besoin de puissance offensive dans son équipe. La saison dernière, Liverpool a été relégué à la sixième place de la Premier League, l’obligeant à jouer en Europa League. Ce contexte a poussé les Reds à envisager sérieusement le recrutement de Mbappé.

La possibilité de signer Mbappé pourrait être une solution pour le PSG et offrir à Liverpool la chance de revenir en force dans la lutte pour les titres.

L’opération est encore à un stade préliminaire. Alors que Liverpool était prêt à débourser les 250 millions d’euros demandés par le PSG, les deux clubs explorent désormais l’option d’un prêt. Les Reds seraient prêts à prendre en charge les 50 millions d’euros de salaire de l’attaquant, mais le PSG souhaite recevoir une compensation pour le prêt.

« La décision de Mbappé de rester en Europe et de jouer dans une ligue de premier niveau » pourrait faire de Liverpool une destination attrayante. Cependant, jouer en Europa League plutôt qu’en Ligue des Champions pourrait être un obstacle majeur.

Chelsea surveille la situation, le Real Madrid patiente

L’intérêt de Liverpool pour Mbappé ne passe pas inaperçu. Le Chelsea de la Premier League garde également un œil sur la situation, avec des conversations ouvertes entre le PSG et le propriétaire des Blues, Todd Boehly. Tout cela alors que le délai pour activer la clause de prolongation du contrat jusqu’en 2025 de Mbappé expire dans moins de 24 heures.

Pendant ce temps, le Real Madrid observe calmement la situation. Le président du club, Florentino Pérez, reste ferme dans son plan, sachant que Mbappé pourrait rejoindre le club gratuitement l’année prochaine. L’offre de 120 millions d’euros en prime à la signature que Mbappé recevrait du club madrilène s’il arrivait libre reste un atout majeur.

L’intransigeance du Real Madrid et la position claire de Mbappé pourraient bien être la clé du transfert futur du joueur au club espagnol.

La situation de Mbappé reste complexe et fascinante. Liverpool et Chelsea font des mouvements stratégiques, tandis que le Real Madrid attend patiemment. Le PSG, entre-temps, cherche à résoudre ce casse-tête. La dernière semaine du mercato promet d’être palpitante. « Rien ne peut être écarté », et l’avenir de l’une des plus grandes stars du football mondial est plus incertain que jamais.