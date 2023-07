La signature tant attendue d’Iliman Ndiaye par l’OM: une affaire enfin conclue!

Les aficionados de l’Olympique de Marseille peuvent enfin célébrer l’arrivée de l’une des recrues les plus attendues de l’été. Iliman Ndiaye, le jeune talent sénégalais de 23 ans, est sur le point de signer un contrat qui le liera aux Ciel-et-Blanc jusqu’en 2028. Retour sur cette signature palpitante et sur ce qui fait de ce transfert un événement marquant pour l’OM.

Iliman Ndiaye to Olympique Marseille, here we go! Deal sealed with Sheffield, done and agreed 🚨⚪️🔵🇸🇳 #OM

Ndiaye will sign until June 2028 as new OM player after long, difficult talks — one more big signing.

Ndiaye will arrive later today for medical tests & contract signing. pic.twitter.com/MGvWLRTycb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023