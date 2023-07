Usain Bolt plaisante sur l’offre arabe pour Kylian Mbappé : « Je reviendrais pour 776 millions »

Kylian Mbappé continue de peser le pour et le contre concernant son avenir. L’attaquant parisien devra quitter le PSG cet été après avoir refusé de renouveler son contrat. Les offres n’ont pas tardé à arriver, certaines avec des montants historiques qui feraient du Français le joueur le mieux payé de l’histoire.

Le club arabe Al Hilal a présenté une offre officielle de 300 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour l’attaquant parisien, une somme pharaonique qui pourrait être accompagnée d’un salaire tout aussi exorbitant. Mbappé pourrait signer un contrat de 200 millions d’euros nets par saison, un montant qui pourrait atteindre 776 millions en incluant les droits d’image…

I’m ready to unretire for this one year salary $776M 🤔

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 25, 2023