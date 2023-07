Transfert inattendu ? Le remplaçant de Kylian Mbappé enfin révélé dans cette campagne marketing du PSG !

Nouvel épisode dans la guerre ouverte entre Kylian Mbappé et le PSG. La société japonaise de cryptomonnaie ‘Brilliantcrypto’ a annoncé mercredi un accord de parrainage avec le club français via un message sur les réseaux sociaux accompagné d’un photomontage avec cinq joueurs de l’équipe : Marquinhos, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Neymar et Mbappé lui-même.

Eh bien, le champion en titre de la Ligue 1 a officiellement communiqué cette alliance un jour plus tard, jeudi, et la surprise énorme qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux était la suppression de Mbappé. L’attaquant français a été retiré du photomontage et a été remplacé par le milieu de terrain italien Marco Verratti.

Bien qu’il s’agisse d’un détail purement commercial, cela reflète la situation dans laquelle se trouve le conflit entre le PSG et sa star, qui est totalement enlisé. Le club parisien a été très clair dans ses conditions : soit Mbappé renouvelait son contrat pour éviter de partir gratuitement l’été prochain, soit il serait vendu lors de ce mercato. Pendant ce temps, le joueur ne participe pas à la tournée de pré-saison au Japon.

Mais ce qui est le plus curieux dans cette décision, c’est que Verratti lui-même, choisi pour remplacer Mbappé dans l’affiche promotionnelle, pourrait également quitter le club cet été. Selon les informations du journaliste spécialisé dans le marché des transferts, Fabrizio Romano, l’Italien aurait conclu un accord de trois ans avec Al Hilal, qui a amélioré la première offre de 30 millions d’euros du PSG jugée insuffisante.