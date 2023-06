Mbappé refuse de prolonger : un départ imminent du PSG ?

Kylian Mbappé, l’attaquant star du Paris Saint-Germain, ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Dans une lettre envoyée à son club, il a exprimé que « l’idée d’une prolongation est loin, très loin d’être envisageable ».

Cette décision inattendue met le PSG dans l’embarras et laisse présager un départ du joueur dès cet été. Pour le moment, le PSG et le Qatar semblent vouloir vendre Mbappé pour remplir leurs caisses, malgré les conséquences sportives et financières.

Le Real Madrid prêt à tout pour Mbappé ?

Le Real Madrid est en embuscade pour recruter Mbappé depuis longtemps, mais semblait attendre l’été 2024 pour faire une offre. Cependant, la récente prise de parole de Mbappé pourrait les pousser à passer à l’action plus rapidement, surtout après le départ de Karim Benzema et la nécessité pour le club de recruter un numéro 9. Mbappé serait une acquisition de choix pour le Real Madrid, qui mise sur ses compétences pour changer son destin en Ligue des champions.

Le football français sur le point de perdre ses stars

La décision de Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG est un coup dur pour le football français. Avec le départ de Lionel Messi pour les Etats-Unis et la mise en vente claire de Neymar, Paris perdrait son visage et la Ligue 1 risque de tomber dans les oubliettes. Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, espérait atteindre le milliard d’euros lors du prochain appel d’offres des droits TV en septembre, mais sans les stars du PSG, cela sera difficile. Selon les experts du football, ce serait très difficile d’aller chercher ce fameux milliard, surtout avec le retrait de Canal+ et le départ des stars du PSG.