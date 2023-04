Luis Campos met le feu au PSG en menaçant les joueurs : la tension monte !

Les défaites consécutives contre Rennes et Lyon ont provoqué des remous au sein du PSG. Les dirigeants parisiens n’ont pas apprécié les performances de l’équipe et Luis Campos, le conseiller sportif, envisage des mesures radicales pour le prochain mercato. Le Parisien rapporte que tout joueur qui ne répondra pas aux attentes sera transféré.

Des transferts pour ceux qui ne répondent pas

Les attentes sont élevées pour les joueurs stars du PSG. Cependant, aucun d’entre eux ne sera épargné si les performances ne sont pas à la hauteur. Même les grands totems de l’équipe seront transférés s’ils ne répondent pas aux attentes à la fin de la saison.

Le conseiller sportif prendra donc des mesures drastiques pour remédier à la situation. Les joueurs qui ne donneront pas satisfaction seront transférés.

Les joueurs méritants préservés

Cependant, tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les moins médiatisés et les plus méritants, comme Zaire-Emery ou Ekitike, pourraient rester dans le projet parisien. Le conseiller sportif s’appuiera sur la personnalité des joueurs pour décider qui reste et qui part.

Les joueurs du PSG n’ont plus droit à l’erreur. Les défaites contre Rennes et Lyon ont mis tout le monde sur le fil du rasoir. Le conseiller sportif Luis Campos prendra des mesures agressives pour remanier l’équipe en fonction des résultats. Seuls les joueurs méritants, quelle que soit leur notoriété, resteront dans le projet parisien pour les saisons à venir.