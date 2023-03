Le PSG s’incline à Rennes pour la première fois à domicile cette saison

Arnaud Kalimuendo a marqué contre le club de son enfance et le Paris Saint-Germain, leader, s’est incliné 2-0 face à Rennes dimanche, subissant sa première défaite à domicile en championnat de France cette saison.

Cette victoire a mis fin à la série de 35 matches sans défaite du PSG en Ligue 1 au Parc des Princes. Karl Toko Ekambi a inscrit le premier but rennais. Léthargique et atone, le PSG a poursuivi en vain le génie individuel de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Rennes a su patienter et a concrétisé sa chance à l’entrée de la seconde période. Benjamin Bourigeaud a servi Toko Ekambi, qui s’est joué de la défense. L’attaquant camerounais controle le ballon et, d’une touche subtile, bat le gardien Gianluigi Donnarumma.

Les joueurs du PSG sont hués par une partie du public. Le mécontentement est encore plus grand au retour des vestiaires. À la 48e minute, Kalimuendo inscrivait le 2-0 sur un ballon perdu au milieu de terrain par l’équipe adverse. Il n’a pas célébré son but.

La saison du PSG s’est achevée le 9 mars à Munich. Tout ce qui viendra ensuite n’aura que peu de goût pour une institution qui peut se permettre de trainer en Ligue 1 parce qu’elle n’a pas de rivaux. La défaite d’aujourd’hui contre le Stade de Rennes (0-2) n’a pas d’importance au classement.

C’est une équipe qui gagne un championnat et le transforme en drame parce qu’elle ne fait pas le poids en Ligue des champions. Le match d’aujourd’hui, comme celui contre Brest la semaine dernière, a été embarrassant. Rennes aurait même pu gagner par plus de buts. Ils vont gagner la Ligue 1 et ce titre n’aura aucun goût pour les supporters.