Ce samedi 4 mars, Kylian Mbappé a écrit l’histoire du Paris Saint-Germain (PSG) en devenant le meilleur buteur du club. Avec son 201e but sous le maillot parisien, l’attaquant français de 24 ans a dépassé l’Uruguayen Edinson Cavani et ainsi inscrit son nom dans la légende du club.

Cette performance remarquable a été célébrée par le Parc des Princes et par les supporters du PSG. L’actuel attaquant de Valence a également félicité son ancien coéquipier pour ce nouveau record.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

Mbappé est également reconnu pour ses performances exceptionnelles sur le terrain. Il est capable de marquer des buts à tout moment et peut également créer des occasions pour ses coéquipiers. Sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu font de lui un joueur très dangereux pour les défenses adverses.

Le PSG en pleine forme

Le PSG est actuellement en tête de la Ligue 1 et les performances de Kylian Mbappé y sont pour beaucoup. En effet, l’attaquant français a marqué 14 buts en 19 matchs cette saison, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat français.

Le PSG est également en bonne forme en Ligue des Champions et compte sur Kylian Mbappé pour atteindre les sommets européens. L’attaquant français a déjà marqué 7 buts en 8 matchs cette saison et il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la compétition.

Kylian Mbappé: «Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin»

Lors d’une conférence de presse après avoir été célébré par le Parc des Princes, Kylian Mbappé a déclaré : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin, sans manquer de respect au club ». Cette déclaration montre que l’attaquant français est engagé à rester au PSG et à aider le club à atteindre ses objectifs sportifs.

Mbappé pense que le club peut réaliser quelque chose d’important cette saison et il est prêt à tout pour y arriver. Il se donne à fond dans chaque match et fait tout ce qu’il peut pour marquer des buts et aider son équipe à gagner.

Avec son 201e but sous le maillot parisien, Kylian Mbappé est entrée un peu plus encore dans la légende du Paris Saint-Germain (PSG). Son talent exceptionnel, sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu font de lui un joueur très dangereux pour les défenses adverses.