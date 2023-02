Quelle est l’utilité de Christophe Galtier pour le Paris Saint Germain ?

Le Paris Saint-Germain traverse une mauvaise passe depuis quelques semaines et la situation ne s’arrange pas. L’entraîneur du club de la capitale, Christophe Galtier, est à la recherche de la bonne formule pour trouver l’équilibre en alignant Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Malheureusement pour lui, cette mission semble impossible selon Claude Puel.

Crise au PSG : La menace plane toujours

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain s’est donné un peu d’air le week-end dernier en s’imposant face au Losc (4-3). Mais malgré cette victoire qui redonne un peu de confiance aux joueurs parisiens, les difficultés restent bien présentes.

En effet, le club francilien a encore connu des hauts et des bas cette saison et ce n’est pas prêt de changer puisque le trio offensif star du PSG ne semble pas trouver son équilibre sur le terrain. Et pour cause : comment faire jouer ensemble trois superstars qui n’ont pas forcément envie d’accepter un turnover ? Cette question tracasse actuellement Christophe Galtier qui doit trouver une solution avant que les choses ne s’enveniment encore plus.

PSG : La MNM « coince » Galtier

Toujours à la recherche de la bonne formule pour utiliser le talent des stars parisiennes tout en respectant l’équilibre de l’équipe, Christophe Galtier est coincé entre une impossibilité technique et un manque cruel d’autorité face à ses stars. Cela fait dire à Claude Puel que « faire jouer les stars est la problématique des coachs du PSG« .

Le technicien français explique alors que « aligner les trois devants demande beaucoup aux sept autres joueurs » et réclame donc un schéma particulier afin d’assurer l’harmonie sur le terrain. Une chose compliquée si on prend en compte que Neymar ou encore Messi n’acceptent pas forcément de tourner sur le terrain sans être titulaire chaque match.

Le PSG envisage donc disloquer son trio offensif

Face à cette impasse technique mais aussi psychologique entre Galtier et sa MNM (Messi – Neymar – Mbappe), il apparaît clairement que quelque chose doit être fait rapidement afin de retrouver l’efficacité offensive du club parisien qui avait fait tant rêver les supporters.

Ainsi, comme souvent chez les grands clubs européens ayant eu affaire à ce genre de situations complexes entre superstar(s) et coach(s), il semblerait bien que ce soit finalement ces derniers qui trinquent puisque selon certaines sources proches du dossier; le Paris Saint Germain serait prêt à disloquer son trio offensif lors du prochain mercato estival…

Une solution radicale mais qui pourrait bien être la seule à envisager si le club francilien souhaite retrouver son efficacité offensive et enfin sortir de cette crise qui semble ne jamais vouloir s’arrêter.