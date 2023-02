PSG : le malaise s’installe entre Vitinha et les stars du club

Le Paris Saint-Germain traverse des heures compliquées. Dans un contexte difficile à gérer, la tension monte entre le milieu de terrain Vitinha et les stars du club, Neymar et Lionel Messi. Alors que les Parisiens se préparent pour affronter l’Olympique de Marseille en Classique, une nouvelle brouille menace d’entacher l’ambiance déjà tendue.

Une entrée prometteuse qui tourne mal

Vitinha est arrivé au PSG en janvier 2021. Son arrivée avait été saluée par tous comme une bonne opération pour le club et il a réussi à se faire un nom dans le vestiaire parisien grâce à ses performances sur le terrain. Mais depuis la reprise post-Coupe du Monde des Clubs, il semble avoir perdu sa forme et son entente avec ses coéquipiers ne fait qu’empirer.

Les tensions entre Neymar et Messi ont été amplifiées par la présence de Vitinha, qui a eu un échange houleux avec l’Argentin à l’entraînement après un contact viril entre les deux hommes. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a été contraint d’intervenir pour calmer le jeu et demander aux stars du club de retrouver une harmonie au sein du vestiaire. Malgré cela, la situation reste toujours tendue alors que les Parisiens se préparent pour affronter l’OM en Classique ce week-end.

Une fin de saison très incertaine pour Vitinha

La situation est encore plus compliquée pour Vitinha qui doit composer avec des critiques venues des supporters et des joueurs. Ses performances ont baissé ces dernières semaines et il risque d’être mis sur la touche si sa forme ne s’améliore pas rapidement. Il reste encore beaucoup de matchs à disputer cette saison et il faudra voir si Vitinha parviendra à retrouver son niveau initial ou si sa mésentente avec les autres joueurs aura raison de sa carrière au PSG.

Le malaise s’installe entre Vitinha et les stars du PSG. La situation est tendue avant le Classique contre l’OM et personne ne sait si le milieu de terrain portugais parviendra à retrouver son niveau initial ou s’il sera mis sur la touche. Dans tous les cas, il semble bien que cette période compliquée pourrait être l’un des derniers actes de la saison pour Vitinha.