Mercato PSG : Christophe Galtier OUT, Thiago Motta IN, la solution idéale dès maintenant ?

Le PSG traverse une période difficile sur le plan sportif. La pression autour de l’entraîneur Christophe Galtier ne cesse de croître et les noms de potentiels remplaçants s’accumulent. Parmi eux, celui de Thiago Motta, ancien joueur du PSG et actuel entraîneur de Bologne en Serie A italienne.

En effet, Thiago Motta a permis à son équipe d’atteindre la huitième place du Championnat italien et de se battre pour l’Europe la saison prochaine. De plus, le Corriere di Bologna affirme que le PSG suivrait activement l’évolution de son ancien joueur, et ce ne serait pas le seul club intéressé : l’Inter Milan serait aussi sur les rangs.

Un retour au PSG pour Thiago Motta ?

Il semble prématuré d’envisager une arrivée de Thiago Motta au PSG, surtout en pleine saison. Mais le résultat du club de la capitale face au Bayern Munich pourrait-il changer la donne ?

Selon les informations obtenues par Footmercato, Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié Thiago Motta comme le parfait candidat pour succéder à Galtier. L’ancien milieu de terrain possède en effet toutes les qualités requises pour coach le Paris Saint-Germain.

Thiago Motta a notamment acquis une grande expérience en tant que joueur au PSG, mais aussi au sein de plusieurs grands clubs européens tels que l’Inter Milan, le FC Barcelone ou encore l’Atletico Madrid. En outre, il est diplômé d’un Master en Administration des Affaires et possède également un diplôme d’entraîneur.

Le PSG se tourne-t-il vers l’avenir ?

Si Thiago Motta venait à prendre les rênes du PSG, cela constituerait un tournant dans l’évolution du club. Dans un contexte sportif et économique difficile, le club de la capitale cherche à s’orienter vers l’avenir.

L’arrivée de Thiago Motta à la tête du PSG serait un nouveau pas vers une plus grande stabilité et une meilleure organisation. Les deux années à Bologne ont permis à l’ancien joueur de développer son style et ses techniques d’entraînement. Avec lui à la tête du PSG, le club pourrait s’assurer les services d’un profil expérimenté et capable de mener le projet à terme.

Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG décideront de se tourner vers Thiago Motta et d’officialiser son arrivée à la tête du club. Une chose est sûre, cette nouvelle rumeur a de quoi rendre les supporters parisiens optimistes quant à l’avenir du PSG.