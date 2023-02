Le PSG sans son entraîneur à trois jours du Classique décisif contre l’OM !

Le PSG a annoncé ce jeudi l’absence de Christophe Galtier pour l’entraînement de l’équipe première, à trois jours du choc de la 25e journée de Ligue 1. Le technicien est malade et sera remplacé par ses adjoints pendant la session collective.

Avant de se déplacer sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va préparer ce Clasico sans l’un de ses principaux leaders : Christophe Galtier. Souffrant d’un syndrome grippal, Christophe Galtier restera au repos ce jeudi. La séance d’entraînement du PSG sera dirigée par Thierry Oleksiak et João Sacramento.

L’OM-PSG, un Classique déterminant pour la course au titre

Le Classique entre l’OM et le PSG est un match à haute tension, toujours très attendu par les supporters des deux clubs. Cette année, le match prend encore plus d’importance car il peut déterminer qui sera le leader de la Ligue 1 à la fin de la saison.

Le PSG se prépare pour affronter l’OM dimanche au Vélodrome dans un match qui pourrait déterminer la fin de la saison en Ligue 1. Mais alors que tout le monde s’attend à un match serré et intense. Le PSG compte sur son effectif talentueux et expérimenté pour remporter ce Classique déterminant. Les joueurs et les adjoints de l’entraîneur se sont préparés sans relâche pour ce match crucial et sont déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. L’OM, de son côté, se prépare également pour ce match décisif et compte sur son public pour les soutenir.

Le Classique entre l’OM et le PSG promet d’être un match passionnant et intense, rempli de rebondissements et d’actions spectaculaires. Quelle équipe remportera ce match décisif pour la course au titre ? Il ne reste plus qu’à attendre le dimanche pour le découvrir.

L’absence de Christophe Galtier à l’entraînement du PSG ne change rien à l’importance du Classique entre l’OM et le PSG. Ce match déterminant pour la course au titre promet d’être passionnant et intense, avec des joueurs talentueux et déterminés des deux côtés. Il ne reste plus qu’à attendre le dimanche pour voir quelle équipe sortira vainqueur de ce match épique.