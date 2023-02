PSG : Neymar écarté pour entorse de la cheville, en route vers le 100ème forfait ?

Le PSG a annoncé ce mardi soir que Neymar était victime d’une entorse de la cheville avec des lésions ligamentaires. Il sera absent dimanche prochain contre l’OM et probablement pour d’autres matchs. L’absence du brésilien commence sérieusement à agacer le club.

Entorse de la cheville avec lésions ligamentaires pour Neymar

Le club de la capitale a donc communiqué sur la blessure du brésilien, ce mardi soir. Neymar est victime d’une entorse de la cheville avec des lésions ligamentaires et il sera absent dimanche prochain au Vélodrome contre l’OM. Une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale qui pourrait également manquer de ses services pour d’autres matchs, dont celui à Munich.

Le Brésilien souffre d’une blessure assez grave qui le met à l’écart de la compétition pour un certain temps. Les médecins du club parisien n’ont pas donné de date exacte pour son retour, mais il devrait être absent pour plusieurs matchs.

Depuis son arrivée à Paris, Neymar a déjà été victime de 19 blessures et 86 forfaits. Une situation qui commence sérieusement à agacer le club. Pour le moment, il est impossible de prédire la durée de la blessure de Neymar, mais le club espère qu’il sera de retour le plus vite possible.

PSG : Neymar prend cher, «il vaut mieux avoir un autre joueur»

Daniel Riolo, consultant RMC, a fait part de sa frustration quant à la situation du PSG. Pour lui, l’absence de Neymar est une mauvaise nouvelle et il estime que le club devrait chercher un autre joueur pour le remplacer.

Dans l’After, le consultant a déclaré : « Je le répète, pour sa santé, je lui souhaite d’aller bien, peu importe ce que je pense de lui, la santé c’est la santé. Mais pour le jeu du PSG, c’est une bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir un autre joueur et que tu aies plus un bloc équipe pour envisager aussi bien le match à Marseille qu’à Munich. Il vaut mieux que tu aies Messi pour lancer Mbappé et que tu aies un milieu supplémentaire pour densifier cette zone et libérer Verratti« .

Ces paroles ont eu un écho important et ont été rapportées dans plusieurs médias. Bien que Neymar soit un des plus grands joueurs du PSG, sa blessure actuelle commence à susciter un certain agacement au sein du club.

PSG : l’absence de Neymar, une bonne nouvelle pour Galtier ? Ce journaliste le pense

Daniel Riolo n’est pas le seul à penser que l’absence de Neymar pourrait être une bonne nouvelle pour le PSG. En effet, certains journalistes estiment que l’entraîneur Christophe Galtier pourrait tirer profit de cette situation.

Le consultant RMC a déclaré : « Il vaut mieux tactiquement que Neymar ne soit pas là. C’est une bonne nouvelle. C’est un match de Ligue des Champions et il y a un problème de course au PSG, et comme Neymar fait semblant de courir… « .

L’absence de Neymar pourrait donc être l’occasion pour Galtier de prouver ses compétences et de faire montre de sa stratégie. Les derniers matchs du PSG sans Neymar pourraient donc être intéressants à observer.

Certains journalistes pensent que l’absence de Neymar pourrait être une bonne nouvelle pour l’entraîneur Christophe Galtier qui pourrait enfin montrer ce dont il est capable. Les prochains matchs du PSG sans Neymar seront donc à observer avec attention.