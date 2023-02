PSG : La folle rumeur Steven Gerrard qui sème le doute sur le remplacement de Christophe Galtier !

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain n’arrive pas à enchaîner les bons résultats et les mauvais résultats s’accumulent pour Christophe Galtier. Les médias anglais annonceraient que le PSG réfléchirait à Steven Gerrard pour le remplacer. Alors que le nom de Zinédine Zidane circule de nouveau avec insistance autour du PSG, Daniel Riolo assure que le club français a validé son arrivée.

PSG : Gerrard, la nouvelle idée du club ?

Le Paris Saint-Germain est en difficulté depuis plusieurs semaines, le club de la capitale n’arrive plus à enchaîner les bons résultats. Si certains joueurs sont mis en cause et que d’autres sont critiqués, c’est d’abord et avant tout le travail de Christophe Galtier qui est remis en cause par les médias et le public.

Selon les informations fournies par le média Footmercato, les médias anglais annonceraient que le PSG réfléchirait à Steven Gerrard pour le remplacer.

Steven Gerrard est un ancien joueur de Liverpool et de l’équipe nationale d’Angleterre. Il est actuellement l’entraîneur de Rangers FC, l’un des plus grands clubs écossais. Gerrard a connu un certain succès à Glasgow et a également été entraîneur adjoint de l’équipe nationale anglaise sous la direction de Gareth Southgate.

Si Gerrard n’est pas un entraîneur très expérimenté à ce niveau, il est reconnu pour son travail et ses qualités de meneur d’hommes. Avec un tel profil, le PSG pourrait trouver une nouvelle énergie et une nouvelle direction en cas de remplacement de Christophe Galtier.

Zidane au PSG, la confidence de Riolo

Alors que le nom de Zinédine Zidane circule de nouveau avec insistance autour du PSG, l’éditorialiste de la radio RMC Daniel Riolo a déclaré que le club français avait validé son arrivée à la tête du club de la capitale.

Si Zidane arrive au PSG, il apportera une nouvelle dimension au club et un nouveau style de jeu. Avec son expérience et son expérience du haut niveau, Zidane pourrait redonner une nouvelle vie au PSG et l’aider à atteindre son objectif principal de gagner la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain est en difficulté et plusieurs noms sont évoqués pour le remplacement de Christophe Galtier. Le nom de Steven Gerrard est mis en avant par les médias anglais alors que Daniel Riolo a affirmé que Zidane était la priorité du PSG.

Si le PSG n’a pas encore fait de déclaration officielle, les médias et le public sont en attente devant ces deux rumeurs et cette question : Qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain ?