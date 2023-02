Angel Di Maria accuse Kylian Mbappé d’avoir « purgé » le PSG lors du renouvellement de son contrat

Le joueur argentin a expliqué sur ESPN F90 le rôle de la star française dans l’équipe parisienne. « Ils lui ont donné toute cette puissance avec le meilleur joueur de l’histoire à ses côtés« , a déclaré Di Maria.

Angel Di Maria a envoyé un message à son ancien club, le PSG, et à Mbappé dans une interview pour ESPN F90. Plusieurs joueurs du club parisien ont dû faire leurs valises après que la star française ait demandé à ce que l’effectif soit « purgé » lors du renouvellement de son contrat.

Le commentaire le plus pertinent de Di Maria concernait le pouvoir que les Parisiens ont donné à Mbappé : « Ils lui ont donné tout ce pouvoir et ils ont le meilleur joueur de l’histoire (Leo Messi) à côté de lui. C’est difficile de contrer cela, mais ils lui ont donné ce pouvoir parce qu’il est français, qu’il vient de là-bas, qu’il a gagné une Coupe du monde et qu’il a toute sa carrière devant lui« .

Au-delà du PSG, Di Maria a évoqué le rôle de Kylian dans la Coupe du monde : « En dehors de l’Argentine, il n’y a pas d’autre joueur qui a fait une telle différence. Il l’a fait dans une France sans Karim, Pogba et Kanté. »

Sur son compatriote Messi, le « fideo » a expliqué qu' »il doit être à la prochaine Coupe du monde quoi qu’il arrive« . « C’est le meilleur joueur de l’histoire, il a sept Ballon d’Or, Ligue des champions, Copa America, Coupe du monde ? Il a tout gagné partout où il est passé« , a-t-il conclu.