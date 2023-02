La dernière folie de Neymar, cette fois-ci la police a du intervenir !

La célébration de son 31e anniversaire a duré « jusqu’à cinq heures » du matin et les voisins ont décidé d’appeler la police. Le maire lui-même a décrit l’attaquant brésilien comme « un individu qui n’a aucun respect » pour les voisins.

Les fêtes de Neymar dans la maison où il vit dans la ville de Bougival, en banlieue parisienne, exaspèrent beaucoup de ses voisins et cela a été clair lors de la célébration de son 31e anniversaire, lorsque certains d’entre eux ont appelé la police pour demander que le bruit cesse.

Suite aux critiques virulentes et au tollé provoqué par sa dernière fête, L’Équipe a recueilli l’avis de plusieurs témoins du quartier, certains voisins étant même favorables au Brésilien : « On entend les filles crier, les moteurs rugir, mais c’est acceptable. Ça arrive une fois par mois au maximum et ils me dérangent rarement« , rapporte un riverain. « Les gens se plaignent mais il est là trois fois par an. À son âge, c’est normal qu’il s’amuse et avec son argent, ce n’est pas étonnant que ses fêtes soient si grandes. Mais comme il s’appelle Neymar, tout le monde parle de lui« , a déclaré un autre voisin de l’attaquant du PSG.

« On entend tout quand on habite à 600 mètres. Cette personne n’a aucun respect, le fait que ce soit Neymar ne l’excuse pas. Certaines de ces fêtes ont duré 48 heures« , a déclaré un voisin enragé.

Le Parisien a également publié un long reportage dans lequel le maire de Bougival lui-même, Luc Wattelle, dont la maison est proche de celle de la star brésilienne du Paris Saint Germain (PSG), se plaint de ce qu’il décrit comme « un individu qui n’a aucun respect » pour les voisins.

« Ce n’était pas seulement un bruit de fond, c’était prodigieusement agaçant« , a expliqué Luc Wattelle. « Quand Ronaldinho vivait ici, il venait regarder les jeunes jouer le week-end – c’était de la folie pour eux ! En cinq ans, on n’a pas vu Neymar une seule fois, c’est un fantôme« , se désole le maire.