Mercato: l’OM signe l’attaquant Vitinha

C’est un grand jour pour l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais ont trouvé l’attaquant qu’ils recherchaient depuis plusieurs mois: Vitinha. Les informations se sont multipliées cette journée, et tout semble indiquer que le joueur est dans l’avion pour rejoindre Marseille.

Tout ce qu’il faut savoir sur le transfert de Vitinha à l’OM

C’est une nouvelle qui commence à se confirmer: Vitinha sera bien un joueur de l’Olympique de Marseille. Le joueur a décidé de rejoindre les Phocéens plutôt que le Southampton qui était sur le point de le recruter. Selon Mohamed Bouhafsi, il y a un accord de principe entre Braga et l’OM pour le transfert de Vitinha. Le joueur a pris l’avion à 15h15 pour rejoindre Marseille.

Le joueur portugais devrait arriver à Marseille aux alentours de 18h, et il devrait signer un contrat de 5 ans et demi. Vitinha est un joueur offensif, il mesure 1m76 et a 22 ans. Il est considéré comme un grand espoir du football portugais et a déjà joué plusieurs fois en sélection nationale.

Vitinha a grandi dans les équipes de jeunes de Braga et il a rejoint l’équipe première en 2017. Il a joué plus de 70 matches avec Braga. Cette saison, il a joué 11 matches et a marqué 4 buts.

Le joueur est attendu avec impatience à Marseille. Les fans de l’OM sont ravis de voir arriver un grand espoir du football et ils espèrent que Vitinha saura les satisfaire. Les dirigeants marseillais ont été très actifs sur le marché des transferts cet été et ils espèrent que cette nouvelle recrue saura leur permettre d’atteindre leurs objectifs.

L’OM s’enrichit avec le recrutement de Vitinha

C’est une belle victoire pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a réussi à recruter un grand espoir du football portugais, alors que de nombreux autres clubs le convoitaient. C’est une belle preuve de la volonté des dirigeants marseillais de recruter de bons joueurs et de constituer une équipe compétitive.

Le recrutement de Vitinha est également une preuve de la santé financière de l’OM. Les dirigeants marseillais ont su négocier un bon contrat et ont su convaincre Vitinha de rejoindre le club. C’est un signe de confiance pour l’avenir du club et de la confiance que les dirigeants ont en leurs capacités à attirer les grands joueurs.

