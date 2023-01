L’OM officialise le transfert définitif d’Azzedine Ounahi, le mercato n’est pas terminé !

Après subi plusieurs camouflets lors de ce mercato hivernal avec Trossard parti à Arsenal et Moffi préférant aller à Nice, l’OM va enfin signer un joueur. Après la venue de Ruslan Malinovskyi, Marseille va enregistrer la venue de Azzedine Ounahi, en provenance du SCO d’Angers. La révélation du Mondial au Qatar va rejoindre le club phocéen dans les prochains jours.

L’Olympique de Marseille officialise le transfert d’Azzedine Ounahi

L’Olympique de Marseille a officialisé un accord de principe avec le SCO Angers pour le transfert de l’international marocain, Azzedine Ounahi. Ce dernier sera présent ce samedi au Vélodrome afin d’assister au match OM-Monaco. L’Olympique de Marseille a confirmé qu’un accord a été trouvé avec le milieu de terrain.

Dans un communiqué, l’OM a communiqué que : « L’Olympique de Marseille et le SCO Angers sont parvenus à un accord de principe pour le transfert définitif d’Azzedine Ounahi. Les deux clubs travaillent ensemble pour finaliser et officialiser le transfert dans les jours à venir. »

Azzedine Ounahi (22 ans, 15 matchs en L1 cette saison) va bel et bien quitter Angers pour l’Olympique de Marseille. Malgré les intérêts persistants de nombreux clubs à l’étranger, Ounahi a choisi l’OM pour poursuivre sa carrière et poursuivre sa progression. Dans le communiqué, l’OM a également annoncé que le joueur rejoindra le club « dans les prochains jours » et qu’il sera présent ce samedi au Vélodrome pour assister au match OM-Monaco.

Après avoir officialisé le transfert d’Azzedine Ounahi, le mercato n’est pas terminé pour l’OM. Les dirigeants marseillais travaillent activement pour réaliser d’autres mouvements avant la fin du mercato. Une chose est sûre, c’est que les supporters marseillais sont impatients de voir les prochains mouvements de l’OM.