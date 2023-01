Olympique de Marseille vs AS Monaco : Le match de tous les records pour l’histoire de l’OM ?

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco s’affronteront pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Un match qui promet d’être bouillant et qui mettra en jeu la quatrième place du championnat. Les deux équipes ont de nombreux atouts à faire valoir et de nombreuses qualités à démontrer. Rendez-vous samedi soir au Stade Vélodrome pour un match qui promet d’être très disputé entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Un match qui déterminera peut-être la suite de la saison des deux équipes.

Une dynamique positive pour l’OM

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a affiché des qualités qui peuvent lui permettre de viser encore plus haut qu’une place sur le podium. En effet, depuis le début de la saison, les Marseillais sont sur une série de 8 victoires, qui leur a permis de remonter à la 3ème place du classement. Le club phocéen possède donc une dynamique positive avant ce match et pourrait ce soir battre le record de victoires consécutives de victoire du club.

L’AS Monaco, une équipe sur le podium

Du côté de l’AS Monaco, le club du Rocher a déjà fait preuve de sa combativité et de sa solidité cette saison. En effet, à mi-saison, l’ASM occupe la quatrième place du championnat avec 37 points au compteur, son meilleur total depuis cinq ans. Le club monégasque est donc en bonne posture pour viser le podium cette saison.

De plus, les Monégasques ont l’avantage de compter sur l’apport de leur gardien de but, Danijel Subasic, qui est l’une des pièces maîtresses de l’effectif. Enfin, l’AS Monaco aura à coeur de prendre sa revanche sur l’OM, qui les avait battus lors du match aller (2-3). Un match qui promet donc d’être très disputé.

Marseille-Monaco, les compos probables

Igor Tudor devra se passer des services de Bailly, suspendu, ainsi que de Lopez et Harit, blessés. Toujours en phase de reprise, Clauss est également absent. De son côté, le coach monégasque Philippe Clement doit composer sans Camara, suspendu. Voici les compositions probables des deux équipes

Marseille : Blanco – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Ünder, Rongier (c), Veretout, Tavares – Malinovskyi, Guendouzi – Sanchez.

Monaco : Nübel – Vanderson, Disasi (c), Maripan, Henrique – Diatta, Fofana, Matazo, Golovin – Ben Seghir, Embolo.