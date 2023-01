L’OM s’offre le joyau de la couronne Marocaine !

La fin mercato hivernal est lancé et l’Olympique de Marseille n’est pas en reste ! Après un mercato compliqué, le club phocéen a enfin trouvé un accord avec Angers pour le transfert du milieu offensif Azzedine Ounahi pour la somme d’environ 10 millions d’euros.

Transferts : l’OM en passe de s’offrir un joyau

Azzedine Ounahi, 24 ans, est un joueur qui a fait ses preuves lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Il a été désigné meilleur joueur marocain de la compétition grâce à ses performances exceptionnelles et sa capacité à impulser le jeu offensif de sa sélection. Depuis, il a été très courtisé par de nombreux clubs, mais finalement c’est l’OM qui a remporté la mise.

Le milieu offensif va signer un contrat de 5 ans avec le club phocéen. Il devrait arriver très rapidement à Marseille, car l’accord entre Angers et l’OM est déjà conclu.

Un transfert qui pourrait sceller la réussite de l’OM

Azzedine Ounahi est un milieu offensif très prometteur, qui pourrait être un catalyseur important pour l’OM cette saison. Il sait s’adapter à différents systèmes, ce qui peut être très utile pour l’équipe d’Igor Tudor.

Le joueur a déjà montré sa qualité lors de son passage à Angers. Il a été décisif dans plusieurs matchs et a réussi à marquer 5 buts en 20 matchs joués cette saison.

Sa polyvalence et sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers en font un joueur très intéressant pour l’OM. Il pourrait être l’atout supplémentaire dont le club a besoin pour se lancer dans la course au titre cette saison.

Le transfert d’Ounahi est le bon choix pour l’OM

L’OM est en train de construire une équipe capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens et le transfert d’Azzedine Ounahi devrait leur permettre de franchir un cap important. Le joueur marocain a le potentiel pour devenir un joueur clé pour le club et lui permettre de jouer un rôle important en Ligue des Champions et en Ligue 1.

Ce transfert est une excellente nouvelle pour l’OM, qui peut enfin s’offrir un joueur de qualité et qui pourra apporter un vrai plus à l’équipe. Cela devrait sceller la réussite du club lors de cette saison et lui permettre de jouer un rôle important en Ligue des Champions. Il est donc très important pour le club de s’assurer que le joueur s’adapte à leur style de jeu et qu’il puisse apporter sa contribution au plus vite.

Avec l’arrivée d’Azzedine Ounahi, l’OM a de grandes chances de réussir cette saison et de pouvoir enfin rivaliser avec les plus grands clubs européens. Il ne reste plus qu’à attendre et voir si le joueur marocain sera à la hauteur des attentes.