La tension persiste entre la mairie et le club de Paris au sujet de la vente du stade. Le club français se dit « contraint » de quitter son stade actuel en raison du déménagement.

La tension entre la mairie de Paris et le PSG a atteint un sommet samedi, alors que la polémique autour du stade du PSG se poursuit. La maire de la ville, Anne Hidalgo, a déclaré dans une interview au Parisien que le Parc des Princes n’est « pas à vendre » au club parisien. Cela a suscité une réponse immédiate du club français, propriété du Qatar depuis 2011, dans laquelle il s’est dit « obligé » de déménager de son stade actuel.

Anne Hidalgo a déclaré que le stade est un « patrimoine exceptionnel des Parisiens » et qu’elle n’est pas disposée à le vendre à n’importe quel prix. Cependant, le PSG a fait valoir qu’il a investi plus de 85 millions de dollars dans l’entretien du stade et a engagé 500 millions d’euros supplémentaires dans des rénovations pour ses fans. La situation financière du club, avec plus de 380 millions d’euros de pertes et 300 millions d’euros dans une nouvelle ville sportive, limite ses options pour déménager dans un nouveau stade.

Malgré cela, Anne Hidalgo a déclaré qu’elle était prête à soutenir le PSG dans son désir de rénover et de moderniser le Parc des Princes, mais sans vendre réellement le stade. En 2014, le PSG et la ville ont signé un contrat pour l’utilisation du stade pour une période de 30 ans.