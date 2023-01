Gareth Bale annonce sa retraite du football professionnel

L’attaquant Gareth Bale a annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 33 ans après avoir publié une longue lettre d’adieu sur les médias sociaux.

L’attaquant a joué pour Southampton, Tottenham, le Real Madrid et le Los Angeles FC. Il compte à son actif cinq Ligues des champions de l’UEFA, dont deux finales, quatre Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d’Europe, trois Ligues espagnoles, trois Supercoupes d’Espagne, une Coupe de la Ligue anglaise, une Copa del Rey et trois titres avec le LAFC en MLS.

Avec l’équipe nationale du Pays de Galles, il atteint les demi-finales de l’Euro 2016 et se qualifie pour la Coupe du monde Qatar 2022, à laquelle le pays n’avait pas participé depuis 1958.

« Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international« , commence la déclaration de Bale, qui met un terme à sa carrière.

« Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé le rêve de me consacrer au sport que j’aime. Elle m’a fait vivre certains des meilleurs moments de ma vie. De très bons et de mauvais moments en 17 saisons qui sont impossibles à répéter, quoi que l’avenir nous réserve« , a-t-il déclaré.

La carrière de Bale l’a mené de Southampton à Tottenham Hotspur, qui l’a payé 15 millions d’euros en 2007. Chez les Spurs, il est devenu l’un des joueurs les plus importants au monde, jouant sur le flanc gauche en tant que défenseur latéral et ailier, ce qui a suscité l’intérêt du Real Madrid, qui a déboursé 100 millions d’euros pour lui en 2013.

« De mon premier contact avec Southampton à mon dernier avec Los Angeles, et tout ce qu’il y a entre les deux, ce fut une carrière pleine de fierté et de reconnaissance. Jouer 111 fois pour mon pays est un rêve devenu réalité« , a-t-il déclaré.

Dans sa lettre d’adieu, Bale a évoqué ses clubs, Southampton, Tottenham, Real Madrid et LAFC, ainsi que ses entraîneurs, ses coéquipiers, ses agents et sa famille.

« Je tourne maintenant la page et je me tourne vers le prochain chapitre de ma vie. C’est une période de changement et de transition, une chance pour une nouvelle aventure« , a déclaré le Gallois.