Marcelo Gallardo sera l’entraineur dans un match amical qui pourrait opposer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

L’entraîneur argentin Marcelo Gallardo, sans équipe depuis son départ de River Plate en novembre dernier, dirigera un match amical qui pourrait opposer deux stars mondiales : son compatriote Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo.

Marcelo Gallardo a annoncé son retour sur le terrain – ne serait-ce que pour une journée, le 19 janvier – dans une vidéo partagée sur les médias sociaux.

« Bonjour, je suis Marcelo Gallardo et je veux vous dire que le 19 janvier, je vais entraîner la Saison de Riyad, qui sera composée de joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr contre le Paris Saint-Germain. On se voit bientôt là-bas« , a été le bref discours de Gallardo.

L’entraîneur le plus titré de l’histoire de River Plate, avec 14 titres en huit ans et demi à la tête du Millonario, dirigera une équipe composée de joueurs des deux plus grands clubs d’Arabie saoudite, dont l’un, Al Nassr, vient de signer Ronaldo après son départ de Manchester United.

Al Hilal, quant à lui, est dirigé par Ramon Diaz, un autre ancien joueur et entraîneur légendaire du club argentin, où le coéquipier de CR7 à Al Nassr, Gonzalo « Pity » Martinez, a également été influent ces dernières années.

En face, il y aura le Paris Saint-Germain de Messi, qui jouera ce match un mois seulement après avoir remporté la Coupe du monde avec l’équipe nationale argentine.

La rivalité entre Messi et Ronaldo, deux des dominateurs du football mondial de ces dernières années, avec respectivement sept et cinq Ballons d’Or, a été à son apogée pendant les neuf saisons communes en Espagne.

Ce sera la première expérience de Gallardo sur le banc de touche après avoir quitté son club de cœur à la fin de l’année 2022.

L’événement, parrainé par l’État arabe, se tient depuis 2019 et vise à promouvoir le sport et le divertissement dans la région. L’année dernière, le Français Arsène Wenger a entraîné l’équipe saoudienne.

De l’autre côté, il y aura Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, avec qui Marcelo Gallardo s’est battu dans les couloirs du Vélodrome lorsqu’il jouait pour l’AS Monaco et que le Marseillais était assistant de l’Olympique de Marseille.

Le 13 novembre, il a dirigé son dernier match pour El Millonario, qui s’est soldé par une victoire 4-0 sur le Betis – entraîné par le Chilien Manuel Pellegrini, un autre ancien joueur de River – à Mendoza.

Quelques minutes avant le coup d’envoi, Gallardo a été honoré au centre du terrain et a reçu une ovation de tout le stade. Javier Pinola, alors capitaine de l’équipe de River Plate et désormais assistant de Martín Demichelis, le nouvel entraîneur du club de Núñez, s’est également retiré lors de ce match.

Avec Marcelo Gallardo sur le banc, River Plate a remporté la CONMEBOL Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015, 2016 et 2019, la CONMEBOL Libertadores 2015 et 2018, la Suruga Bank Cup 2015, la Copa Argentina 2016, 2017 et 2019, la Supercopa Argentina 2017 et 2019, la Liga Profesional 2021 et le Trofeo de Campeones 2021.