Manchester United a introduit une « règle Ronaldo » au sein du club afin de s’assurer que personne dans le vestiaire d’Old Trafford ne soit payé beaucoup plus que ses coéquipiers.

Les salaires seront plafonnés à 200 000 £ par semaine et le gardien de but David de Gea sera le premier à être affecté par cette nouvelle règle.

Comme le rapporte le Daily Mail, son contrat de 375 000 £ par semaine expire l’été prochain et l’Espagnol aurait reçu une offre beaucoup plus basse, qui correspond au contrat signé par Bruno Fernandes la saison dernière.

La nouvelle position de United en matière de rémunération collective est un changement radical par rapport à l’ère Ed Woodward, lorsque le club était heureux de briser les structures salariales pour faire venir des joueurs de renom comme Ronaldo.

Les joueurs plus âgés comme Raphael Varane, Harry Maguire, Casemiro et maintenant Fernandes sont tous dans la même tranche de salaire (180 000 à 200 000 £ par semaine), avec des sanctions s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions. L’idée est d’avoir plus de joueurs payés à ce niveau plutôt que de dépenser 500 000 £ par semaine pour des superstars individuelles.

De Gea, qui est à United depuis 2011, a déclaré la semaine dernière qu’il était confiant que les négociations pour rester au club se terminent « d’une bonne manière », mais il n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il ne peut pas s’attendre à gagner plus que le reste de ses coéquipiers.

Luke Shaw, dont le contrat expire en 2024, se verra proposer des conditions similaires pour rester équitable.

Cependant, United aura un plus grand défi à relever en essayant de convaincre l’attaquant anglais Marcus Rashford de re-signer à Old Trafford, étant donné que le Paris Saint-Germain serait prêt à doubler son argent, information à tout moment détaillée par la source citée ci-dessus.

Rashford est dans une très bonne forme de buteur en ce moment, mais étant donné que son contrat expire également dans 18 mois, les responsables du club sont réticents à faire des cas spéciaux, conscients de la façon dont l’esprit d’équipe s’est fragmenté à United après le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 et les écarts de salaire importants qui ont suivi entre les coéquipiers.

La dernière masse salariale annuelle de United était estimée à 228 millions de livres, soit la plus élevée de la Premier League.

Ils ont pu économiser 20 millions de livres par an en résiliant le contrat de Cristiano Ronaldo, ce qui lui a permis de rejoindre le club saoudien d’Al-Nassr, mais ils doivent encore faire attention à ne pas enfreindre les règles du fair-play financier.