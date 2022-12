350 millions à dépenser pour Mbappé ? On vous explique comment cet investissement massif va restreindre la marge de manœuvre du Real Madrid

Enthousiasmé par sa grande Coupe du monde, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a de nouveau sérieusement envisagé de signer Kylian Mbappé. Le problème est que le coût très élevé de l’opération va l’obliger à réduire considérablement le budget qu’il avait préparé pour entreprendre le « plan de rénovation » l’été prochain.

La réalité est que le Real Madrid ne pourra pas rivaliser pour les signatures de l’Anglais Jude Bellingham et de l’Argentin Enzo Fernández, considérées comme stratégiques en raison de leur jeunesse. Tout au plus, ils pourront se battre pour l’un des deux milieux de terrain.

Les près de 350 millions que le Real Madrid devrait débourser, entre l’indemnité de transfert et la prime de transfert, pour s’attacher les services de la star de l’équipe de France conditionnent clairement la politique de transfert. Comme le rapporte « La Gazzetta dello Sport« , le Real Madrid prépare un accord d’un milliard d’euros pour recruter Mbappé, y compris les 630 millions d’euros qui couvriraient son salaire pour les quatre prochaines saisons. Le club prévoit de verser au PSG 150 millions d’euros et une indemnité de transfert d’environ 200 millions d’euros pour le joueur.

Si Mbappé est finalement à portée de main, le Real Madrid devra choisir entre Bellingham et Enzo Fernández pour renforcer son milieu de terrain. Florentino Pérez est conscient que la valeur des deux joueurs a grimpé en flèche en raison de leur excellente Coupe du monde et aussi que la concurrence, notamment des clubs anglais, sera énorme. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund est dans le collimateur de Manchester City et de Liverpool, et sa signature pourrait avoisiner les 150 millions d’euros.

Benfica, quant à lui, a déjà rejeté une offre de 100 millions d’euros pour l’Argentin, et fait référence à sa clause de rachat de 120 millions d’euros. La bataille sera féroce. Liverpool, Manchester United, City, Chelsea et le PSG le veulent également.