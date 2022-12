Mercato : Tous en lice pour le joyau et découverte de la Coupe du monde

Gvardiol est devenu la cible numéro un du Real Madrid et de Manchester City. Le Croate a réalisé une excellente Coupe du monde au Qatar 2022 et est l’un des meilleurs espoirs du football européen.

Le défenseur central de Leipzig Josko Gvardiol est devenu l’un des joyaux du football continental. Grâce à sa bonne image à Leipzig et à une Coupe du monde au Qatar au-delà des attentes, le défenseur jouit d’une grande réputation auprès des grands clubs européens.

Le Croate, sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 et indispensable à la ligne défensive de l’équipe allemande, n’a que 20 ans et est déjà devenu la cible numéro un d’équipes comme le Real Madrid, Manchester City et Chelsea, entre autres.

L’ancien joueur du Dinamo Zagreb a été l’une des grandes sensations de la Coupe du monde Qatar 2022, ce qui a incité toutes les équipes à jeter leur dévolu sur lui : sa solvabilité défensive et son leadership l’ont propulsé au rang de valeur sûre du marché.

La Croatie offre une nouvelle Coupe du monde

Le club des Balkans a atteint les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022, comme lors de Russie 2018, contre toute attente. Dans ce qui pourrait être le dernier grand bal de la meilleure génération de footballeurs croates, l’équipe n’a perdu que face aux champions argentins.

Au son de Luka Modric, la Croatie s’est appuyée sur sa solidité défensive et sa gestion du match pour venir à bout du Japon et du Brésil lors d’une séance de tirs au but, où un incommensurable Livakovic a été décisif sous la crosse.