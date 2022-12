David Trezeguet : « Leo mérite d’être un champion ».

David Trezeguet, vainqueur de la Coupe du monde 1998, a déclaré que Messi méritait de soulever la Coupe du monde, bien qu’il soit un Franco-Argentin au cœur divisé.

« C’est difficile sur le plan personnel, émotionnel. C’est celui que nous attendions tous, pour les caractéristiques, l’histoire, ce sont les deux meilleures équipes de la Coupe du monde« , a déclaré Trezeguet dans une interview accordée à TyC Sports.

« Je ne cesse de le répéter, émotionnellement, sachant que ce sera sa dernière Coupe du monde, Leo mérite d’être champion. Il fait rêver les gens, mais cela n’enlève rien à l’ambition de la France de remporter le titre« , a-t-il ajouté. « La France est venue ici pour gagner la Coupe du monde, il n’y a aucun doute là-dessus. La différence ici est l’âge, Leo est en fin de carrière, Mbappé commence tout juste et va établir toutes sortes de records. Ensemble au PSG, ils forment une combinaison parfaite, mais l’Argentine joue pour Messi, tout tourne autour de lui« , a déclaré Trezeguet.

Le souhait de Gignac

Récemment André-Pierre Gignac, a mis de côté sa nationalité pour exprimer son désir de voir Leo Messi soulever le trophée.

« Je suis français mais j’aimerais bien voir Messi soulever la Coupe du monde parce qu’il le mérite pour toute sa longueur et toute sa carrière, donc on verra dans le futur, mais aujourd’hui c’est le comportement d’un leader et d’une équipe qui a beaucoup de caractère« , a avoué l’attaquant français sur Fox Sports.