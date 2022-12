C’est la panique ! Un virus sournois s’en prend à l’équipe de France avant la finale de la coupe du monde

Les 24 joueurs français disponibles se sont rendus sur le terrain d’entraînement du centre d’entraînement d’Al-Sadd pour préparer la finale contre l’Argentine. Le virus qui a attaqué le camp français n’a donc plus d’effet et Didier Deschamps pourra utiliser l’ensemble de son effectif, à l’exception des blessés du début de la Coupe du monde, Benzema et Lucas Hernandez.

En conséquence, Coman, Varane et Konaté, tous trois absents de la séance de vendredi en raison du virus, ont rejoint le reste de leurs coéquipiers. Il s’agit également de savoir si la maladie a eu raison d’eux et s’ils seront à 100 % de leur forme pour le match.

Tchouaméni et Theo Hernández, qui étaient également absents de la séance de vendredi en raison d’une blessure à la hanche et au genou, se sont également entraînés.

Deschamps n’a pas voulu donner d’indices lors de la conférence de presse matinale sur l’état de ses joueurs, « quand je suis parti, ils dormaient », mais la France veut au moins donner un sentiment de normalité.

Avec le départ des 24 joueurs, l’équipe nationale française a montré qu’il n’y a aucun signe d’alarme, comme cela avait été spéculé ces dernières heures. Scaloni, dans sa conférence de presse, a émis des doutes sur la condition physique des joueurs français à cause du « supposé virus« .

L’Argentine et la France gardent scrupuleusement leurs cartes sous le coude afin d’avoir plus de chances de réussir la finale de la Coupe du monde Qatar 2022.